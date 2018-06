Schmid: "El paro general fue una formidable demostración de malestar social"

El triunviro de la CGT Juan Carlos Schmid dijo que el paro general de hoy fue "una formidable demostración de malestar social" y reclamó que el ministro de Trabajo Jorge Triaca llame a "reapertura general de paritarias".



El paro convocado por la CGT y otras centrales sindicales fue "una formidable demostración de malestar social. Hubo pequeños comerciantes, pymes que hoy cerraron sus empresas. Un malestar que el gobierno debe anotar", expresó esta noche Schmid, entrevistado en el programa de televisión Desde el Llano.



Consultado si su postura es dialogar con el ministro Triaca o ir a un paro de 36 horas, el miembro de la conducción cegetista aseguró que se inclina "por retomar las conversaciones con diálogo y expresa voluntad de cambiar. El gobierno ha exhibido éxitos electorales y ningún acierto económico".



"Siempre hemos estado abiertos al diálogo, han caído las expectativas de confianza, que no las hay porque siempre se corre el arco, como cuando fuimos a una segunda reunión a la que no asistió el ministro (de Hacienda Nicolás) Dujovne, que era un actor indispensable para cerrar acuerdos", agregó Schmid.



Consultado por el periodista Joaquín Morales Solá sobre supuestas presiones a empresarios denunciadas hoy durante el paro, el dirigente sindical señaló: "Todos los gobiernos manifiestan esto cuando se encuentran frente a una acción como la de hoy. Es desacertado decir que haya habido extorsión de la CGT".



Sobre la situación económica actual, Schimid dijo que se "está generando un empleo de no mucha calidad y bajos ingresos. En industria se perdieron 62.000 puestos de trabajo, lo recuperado está ligado a sectores agroexportadores y servicios como hotelería, pero no en los sectores sensibles como textil, calzado y papel de cartón".



Schmid también opinó que "el regreso del FMI no es una buena noticia, estamos frente a un horizonte complicado" y reclamó "retomar el diálogo sobre hechos concretos que nos permitan encontrar una diagonal", citando la "reapertura general de paritarias, que lo diga el ministro de Trabajo para compensar la pérdida del poder adquisitivo".



"De qué me sirve un buen porcentaje de salario si tengo una recesión. Hay que corregir el modelo económico y eso reclama la sociedad", amplió el dirigente sindical.



Sobre las expresiones de hoy del sindicalista ferroviario Rubén "Pollo" Sobrero, quien abogó por "un plan de lucha para que caiga el gobierno", Schmid dijo: "rechazamos esa postura, ya que uno debe ser responsable en el calor del debate".



"Muchas veces la izquierda hace pronósticos que no se terminan de cumplir, hubiera habido diez revoluciones y se debe dar el término justo a una expresión minoritaria" opinó el triunviro de la CGT.