La CGT exigió al Gobierno paritarias libres y "cambios en el programa económico"

La conferencia de prensa de la central obrera se llevó a cabo pasadas las 14 en el histórico edificio de la calle Azopardo al 800. El primero en tomar la palabra fue Schmid quien sostuvo que "un paro general es un fracaso del diálogo y de la política" y que se resolvió la medida "después de haber agotado todas las instancias".Schmid destacó la contundencia de la huelga y consideró que "el enojo ha desbordado el encuadramiento sindical". "Paramos para poder seguir trabajando", remató.Acuña, por su parte, instó a "un diálogo con respuesta, si no llega la respuesta esas conversaciones no sirven de nada". "Con lo único que nos encontramos hoy es con agresiones de miembros del poder Ejecutivo. Haciendo de cuenta que está todo bien en el país, nadie les cree las mentiras", bramó el referente de los estacioneros.En respuesta a las críticas que distintos funcionarios del Gobierno dirigieron al paro nacional, los triunviros respondieron: "Claro que no soluciona nada, lo que soluciona son las respuesta que tiene que dar el Gobierno y no las da".