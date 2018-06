"Los paros no contribuyen a nada, no suman", advirtió el Presidente Macri

El presidente Mauricio Macri afirmó hoy en la ciudad bonaerense de Tandil que "los paros no contribuyen a nada, no suman", en referencia a la huelga general por 24 horas que realiza la CGT con la adhesión de otros sindicatos y organizaciones sociales y en sintonía con partidos de izquierda."No suman porque yo no creo que haya habido un Gobierno en décadas con tanta preocupación por el empleo, por el trabajador, por generar nuevas oportunidades, por fortalecer los empleos que tenemos y crear nuevos", afirmó en una entrevista realizada en el multimedios El Eco de Tandil.Macri sostuvo que "lo que hay que hacer es seguir con lo que venimos haciendo, sentados en conjunto en una mesa" de diálogo con los distintos sectores."Queremos vivir en una Argentina justa, con la verdad sobre la mesa", afirmó hoy el presidente Mauricio Macri en declaraciones formuladas a una radio de Tandil, en el marco de una visita que realizó al Hospital de Niños local Debilio Blanco Villegas.El jefe de Estado subrayó que en el último año se generaron en la Argentina más de 600 mil puestos de trabajo y ratificó que "ahora vamos a retomar el camino del crecimiento", porque "este es un país de buena gente, talentosa, creativa y necesitamos darles herramientas".Macri subrayó la importancia de que "nos sentemos todos alrededor de una mesa y que cada uno diga qué es lo que tiene que hacer".Dijo que a pesar de la última sequía que afectó la producción agrícola, los ruralistas salieron "de vuelta a apostar y esperamos batir un nuevo récord de cosecha de trigo en unos meses".Señaló en ese sentido que la expectativa es que el área sembrada crezca al menos en 100 mil hectáreas."El año pasado tuvimos la más grande de la historia con 18,5 millones de toneladas y eso significa más de 616 mil viajes de camión. Es mucho trabajo para mucha gente", recordó.Sostuvo que los productores quieren "reglas de juego claras" y puntualizó que hay que alentarlos para que "podamos exportar productos hechos por argentinos, todo lo que podamos"."Hay que seguir lo que venimos realizando en conjunto, sentados a las mesas de productividad como con Vaca Muerta, con la carne, la metalmecánica, la maquinaria agrícola, la industria automotriz; mesas que organizamos por todo el país", destacó.Y en ese sentido remarcó que "los interlocutores me dicen 'nunca un presidente se había sentado con nosotros a escucharnos cuáles son nuestras necesidades para poder crecer'".Apuntó que el camino para el desarrollo del país es dialogar con los gobernadores y los distintos organismos del estado con el fin de "facilitar la vida" a quienes se dedican a la actividad rural."De allí salieron iniciativas como la Ley Pyme, por la cual los siete registros" que deben cumplimentar los productores agropecuarios se concentrarán en solo uno y lo podrán realizar a través de Internet, señaló.En esa línea, Macri sostuvo que la economía del Siglo XXI va a estar "cruzada por la revolución tecnológica", con lo cual aparecerán nuevos empleos que irán reemplazando a los tradicionales.Resaltó que "lo importante es que vayamos mejorando la capacitación, trabajando juntos sector público y privado porque los argentinos podemos ser parte de todos esos nuevos trabajos que están llegando al mundo y que vinieron para quedarse"."Estamos obsesionados con que nuestros chicos tengan las herramientas para ser protagonistas de este siglo, y las van a tener, porque más allá de algunos gremios docentes que no lo entienden, los maestros en general sí lo hacen y nos piden que los ayudemos a capacitarse", remarcó.Destacó que "el mundo ha demostrado una vez más que confía en lo que podemos hacer los argentinos".Y dijo que esa tendencia quedó reflejada "con un acuerdo que nunca había existido en la historia del FMI para fortalecer el crecimiento, para poder seguir expandiéndonos, no para achicarnos".En ese sentido, puso de relieve la necesidad de que la Argentina reduzca su inflación a un dígito porque el alto costo de vida atenta contra "el que quiere trabajar y perjudica al que menos tiene"."El año que viene vamos a tener una inflación menor y esperamos en 2020 llegar al digito y consolidarnos ahí para que nunca más esté entre nosotros", afirmó.El mandatario recorrió esta mañana las instalaciones del Hospital de Niños "Doctor Debilio Blanco Villegas" de Tandil, que forma parte del Plan Nacional de Telesalud Pediátrica que el Gobierno implementó el año pasado.En su visita, fue acompañado por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere; el secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis, el intendente local, Miguel Lunghi, y la directora del establecimiento, Marta Brea.Según se informó oficialmente, el hospital tiene servicio de emergencias, camas para 44 pacientes, unidad de terapia intensiva pediátrica y desde 2016 posee una sala con equipamiento para tratamientos oncológicos.Allí se desempeñan más de 150 trabajadores, entre médicos, enfermeros, administrativos, mucamas y personal de servicios generales, a lo cual se agrega la colaboración de más de cien voluntarios.Desde el año pasado, forma parte del Plan Nacional de Telesalud Pediátrica, una red de colaboración y capacitación entre establecimientos y especialistas médicos de todo el país mediante telecomunicaciones y videoconferencias.