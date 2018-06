"Es un paro político y sin consignas claras", asegura el ministro del Interior

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, aseguró que la huelga general que hoy realiza la Confederación General del Trabajo (CGT) es "claramente un paro político, sin consignas claras".Recalcó además que el Gobierno continuará "en permanente diálogo" con los sindicatos."El paro se siente por la falta de transporte público en las grandes ciudades. En lugares donde el transporte público no es requerido para ir a trabajar, la actividad es normal en varios sectores", apuntó al canal de la televisión por cable TN."Nosotros estamos en permanente diálogo con los representantes de los trabajadores. De hecho, me reúno mañana en la Uocra para analizar y discutir temas que tienen que ver con la construcción, así que no se entiende muy bien por qué llegamos a esta instancia", indicó.En ese sentido señaló que hay un "récord de trabajadores formales en la historia de Argentina" con 6,3 millones de trabajadores privados registrados y que también hay "récord de trabajadores en la construcción" con 430.000 empleados en ese sector.El ministro afirmó que "las paritarias tienen, prácticamente en su totalidad, cláusulas de revisión en las cuales si la inflación supera lo que se había acordado, esos acuerdos se revisan para que precisamente el trabajador no pierda poder de compra en el salario"."La situación no es fácil, nosotros nunca dijimos que sería un camino sencillo sacar a la Argentina después de tantos años de errores en políticas públicas", puntualizó."Pero insistimos y estamos convencidos de que es el único camino posible. Y vamos a ser persistentes por primera vez en la historia de la Argentina en un camino que nos va a sacar adelante", agregó Frigerio.