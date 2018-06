Varisco encabezó el festejo por el 205º aniversario de Paraná

El intendente Sergio Varisco encabezó el acto principal en conmemoración del 205 aniversario del ascenso de Paraná a rango de Villa, a través de la resolución de la Asamblea del año XIII."La bandera del federalismo, la autonomía y la libertad sigue viva en todos los paranaenses; por eso durante nuestra gestión nunca vamos a dejar de recordar el 25 de junio", destacó el mandatario municipal en el izamiento de la Bandera Argentina, este lunes por la mañana en el Pabellón Nacional en la Plaza 1° de Mayo.Con la presencia de autoridades municipales, concejales, héroes de Malvinas y público en general, el mandatario expresó palabras alusivas en este día de la capital entrerriana."En esta misma plaza nació la Villa de la Baxada tiempo antes de 1813, cuando se dio la primera Asamblea Patria, luego de la Revolución de Mayo. El diputado Andrés Pazos presentó el proyecto para que se transforme en Villa y así se separó de Santa Fe y del Cabildo, lo que se toma como el inicio de la vida autónoma política de Paraná", señaló Varisco."Paraná tuvo mucho que ver con la historia nacional y entrerriana. Forjamos nada más y nada menos que la Constitución Nacional. La ciudad fue la cuna del normalismo. Es un protagonismo que no debemos perder. Hoy más que nunca hay que pensar en una historia de coraje y federalismo, en un país que vive una concentración económica en Buenos Aires, que no se vivía desde Julio Argentino Roca y que el Gobierno Nacional intenta desandar", sostuvo el intendente."La bandera del federalismo, la autonomía y la libertad sigue viva en todos los paranaenses. Por eso, durante nuestra gestión nunca vamos a dejar de recordar el 25 de junio. Un pueblo es una Nación cuando tiene objetivos e ideales comunes y eso es lo que tenemos los paranaenses como contribución a la Argentina", enfatizó Varisco. Además, como mensaje a los paranaenses instó a "seguir luchando por una Patria no dividida, en unión más allá de las diversas miradas y opiniones sobre la vida política de nuestro país".En el marco de los 205 años del ascenso de Paraná a Villa, la Municipalidad de Paraná organizó para este 25 de junio una velada musical en el Teatro Municipal 3 de Febrero. Desde las 20 horas en el escenario mayor se presentarán Amores Tangos y la Banda de Música de Policía de Entre Ríos.