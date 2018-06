Paro nacional: Gremios y agrupaciones se movilizaron en plaza 1º de Mayo

Por las políticas de ajuste

Descuentan el día

Comercio y docentes

Contra las políticas

Alto acatamiento en Paraná

El paro nacional convocado por la CGT, al cual adhirieron varios gremios nucleados en las dos CTA, e incluso pequeños y medianos comerciantes, se siente en el menor movimiento de gente desde horas tempranas en la capital entrerriana.El secretario general de Camioneros en Entre Ríos, Jorge Ávalos el acatamiento es importante y hay muchos sectores que se adhirieron a la medida porque la problemática de las tarifas y la inflación, la estamos sufriendo todo", dijo el representante y agregó que "Camioneros decidió acompañar el paro porque era una medida importante y que estábamos esperando hace tiempo", remarcó.Desde Sadop, el referente Sergio Pesoa indicó que "hay escuelas que tuvieron entre un 95 y 98 por ciento de acatamiento al paro; y, también hay escuelas que no se han sumado al paro", explicó a Elonce y agregó a el gremio se sumó que "nuestro reclamo es para que se reabra la paritaria, ya que nosotros ya habíamos advertido el porcentaje de aumento que nos daban, no iba a alcanzar ante la inflación que iba a llegar a más del 30Desde la Bancaria, señalaron que "el reclamo es por la política de ajuste que lleva adelante el Gobierno Nacional y por el tarifazo que afecta el bolsillo de los trabajadores y por eso, venimos a plantear con la unidad de los trabajadores, el rechazo de la política del Gobierno", remarcó unoNos manifestamos por los compañeros, por los jubilados, por nuestros hijos y nuestras familias", dijo la referente.y no estamos en contra del Gobierno Nacional, sino que estamos contra esta política de ajuste que afecta el bolsillo de los trabajadores".Desde el Sindicato Empleados de Comercio, pidieron "las mejoras que necesitan los trabajadores. Los empleados están bajo una gran presión de ser marcados si se suman a la medida, pero hay muchos representantes que nos estamos manifestando para defenderlos", resaltó uno de los delegados que dialogó con Elonce.adjunta del gremio docente, Ana Delaloye y agregó que "hay más desempleo, más recortes y estos recortes, también están llegando a la educación", afirmó.José Sologuren de laEn tanto, Julián Jarupkin, de la organización "Barrios de Pie" explicó que "queremos que se atienda a los sectores que menos tienen, que están precarizados, que no tienen trabajo formal y que se le ponga un freno al FMI con su política de acelerar las medidas que ya venía teniendo el Gobierno de Macri", resaltó en diálogo con Elonce.En representación de Agmer Paraná, Claudio Puntel, apuntó: "Es un paro general porque al ajuste hay que ponerle un freno, porque perjudica a los sectores populares y a la clase trabajadora"."Es para decirle No al FMI, porque se entrega el futuro de los argentinos. Y en la provincia, a nuestra Caja de Jubilaciones, porque pretendenEn tanto, Pedro Zuchuat, secretario gremial de ATE Entre Ríos, valoró: "Celebramos que podamos juntarnos la clase trabajadora, porque la única