Paro nacional: Gremios y agrupaciones se movilizan en plaza 1º de Mayo

El paro nacional convocado por la CGT, al cual adhirieron varios gremios nucleados en las dos CTA, e incluso pequeños y medianos comerciantes, se siente en el menor movimiento de gente desde horas tempranas en la capital entrerriana.Antes de las 11 de este lunes, gremios y agrupaciones comenzaron a manifestarse en la plaza central de la capital entrerriana. Con banderas, pacartas y bombos, se manifestaron en la plaza 1º de Mayo de Paraná y Elonce TV dialogó con muchos de los representantes de los gremios.El secretario general de Camioneros en Entre Ríos, Jorge Ávalos el acatamiento es importante y hay muchos sectores que se adhirieron a la medida porque la problemática de las tarifas y la inflación, la estamos sufriendo todo", dijo el representante y agregó que "Camioneros decidió acompañar el paro porque era una medida que estábamos esperando", remarcó.Desde Sadop, indicaron que "hay escuelas que tuvieron entre un 95 y 98 acatamiento al paro; y, también hay escuelas que no se han sumado al paro", explicaron a Elonce y agregaron que "nuestro reclamo es por las paritarias libres y también, porque no oponemos a las medidas económicas del Gobierno".Desde la Bancaria, señalaron que "el reclamo es por el modelo del gobierno y por el tarifazo que afecta el bolsillo de los trabajadores", remarcó uno de los representantes y agregó que "el acatamiento es muy alto y no hay actividad financiera en la ciudad de Paraná".Por su parte, representantes de ATSA explicaron a Elonce que "nos manifestamos por nuestras familias y por nuestros hijos. Muchas empresas decidieron descontar el día, pero los trabajadores se sumaron y el acatamiento es muy alto en el sector de salud".Desde el Sindicato Empleados de Comercio, pidieron "las mejoras que necesitan los trabajadores. Los empleados están bajo una gran presión de ser marcados si se suman a la medida, pero hay muchos representantes que nos estamos manifestando para defenderlos", resaltó uno de los delegados.Referentes de AGMER señalaron a Elonce que "el acatamiento en la provincia es muy alto, casi total y supera el 90 por ciento en toda la provincia. El paro es contra el ajuste y lo pagan los trabajadores porque hay más recortes y están llegando a la educación", afirmó Ana Delaloye.AMPLIAREMOS