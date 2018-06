Macri se reunió con la diputada promotora de la legalización del aborto

El presidente Mauricio Macri recibió hoy en la Residencia de Olivos a la diputada nacional y secretaria parlamentaria del interbloque de Cambiemos, Silvia Lospennato, una de las principales promotoras de la aprobación en la Cámara baja del proyecto de legalización del aborto dentro del oficialismo.



Durante la reunión entre el mandatario y la legisladora el tratamiento de la legalización del aborto fue el tema principal del encuentro, dijeron fuentes gubernamentales.



El presidente de la Nación, Mauricio Macri, felicitó hoy a la diputada del PRO Silvia Lospennato, por el trabajo en el debate del proyecto sobre legalización del aborto en la Cámara de baja, al recibirla en la Quinta de Olivos.



La diputada señaló tras el encuentro que "fue una muy buena reunión con el Presidente. Se interiorizó por todo el proceso del debate en Diputados y me felicitó por el trabajo que llevamos, porque mantuvimos la línea que nos había pedido, de que fuera un debate serio".



"Y, yo le agradecí que haya impulsado en el debate", señaló la diputada.



Lospenatto fue una de las portavoces del proyecto que finalmente fue aprobado en la Cámara baja, y la encargada del discurso de cierre de la maratónica sesión de la semana pasada.



En declaraciones periodísticas, la legisladora se mostró "confiada en que el Senado le de un rápido tratamiento de la ley" y en que "no haya ninguna maniobra dilatora".



"Confío en la palabra de la vicepresidenta, que dijo que no habla dilaciones en el tratamiento", aseveró la diputada macrista en referencia al amplio giro a comisiones que dispuso la vicepresidenta Gabriela Michetti para su tratamiento en el Senado.



Lospennato consideró que "en un par de semanas el Senado podría dar su opinión" teniendo en cuenta que "ya tienen las 740 exposiciones que se hicieron en Diputados con videos y versiones taquigráficas".



"Además tienen que trabajar sobre una media sanción, que la pueden mejorar si lo consideran; pero tienen que trabajar sobre 10 proyectos, desde cero, como lo hicimos en la Cámara baja", añadió.



Antes de la reunión, Lospennato había señalado a periodistas acreditados en la Cámara de Diputados la importancia de que "no haya dilaciones" en el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo en su paso al Senado.



"No hay que bajar los brazos", sostuvo e insistió: "No paramos y vamos a seguir trabajando para que el Senado consagre la ley. No queremos que haya dilaciones".