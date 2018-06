"La ecoagricultura avanza en el mundo sin necesidad de enfermar a la población"

El cineasta y senador nacional por Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas está en la ciudad de Paraná para presentar, a las 20 en el Cine Círculo, "Viaje a los pueblos fumigados", su última producción cinematográfica.



En el marco de esta visita, Solanas recorrió Puerto Sánchez donde compartió un almuerzo en un tradicional comedor del lugar y estuvo acompañado por el diputado nacional Julio Solanas.



En diálogo con Elonce TV, Pino Solanas contó que la idea de su película surgió a raíz de denuncias que comenzó a recibir como senador a cargo de la Comisión de Ambiente Sustentable de la Cámara Alta. Fue así que empezó a recorrer el país y se encontró con un panorama que jamás se imaginó.



"La película registra testimonios de siete provincias, entre ellas Entre Ríos, que se dedican a la agricultura intensiva y hay testimonios humanos importantes, que le dan al espectador una información que no tenía porque es lo que se oculta. Y se oculta porque hay temor que este modelo que nos da trabajo desaparezca, pero hay mucha ignorancia en esto, porque la eco agricultura avanza en todo el mundo sin necesidad de enfermar a la población", afirmó.



En tal sentido, Solanas señaló que se oculta el aumento de los casos de cáncer, de leucemia, de diabetes, de hipertiroidismo y malformaciones en los embriones, "pero son una realidad".



Finalmente el cineasta afirmó que "la fumigación está en la atmósfera, no son plomadas que caen y se quedan, son moléculas que se mueven con el aire. La más inocente ensalada que te comés hoy tiene de 10 a 20 pesticidas, y no hay control público". Elonce.com