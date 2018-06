Cañete destacó que en cuatro años, el IOSPER redujo el déficit un 40 por ciento

Al realizar un balance de los cuatro años de gestión del Directorio Obrero que lidera, el presidente del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Fernando Cañete, señaló que el organismo redujo desde 2014 a la fecha, un 40 por ciento el déficit; valoró la restitución del 0,5 por ciento de aporte patronal; valorizó la puesta en marcha de todos los servicios en el hospital de día en el Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Oro Verde; destacó que, a pesar del complicado contexto, otorgó a sus prestadores un incremento acorde a la paritaria salarial de los estatales, y explicó que el Instituto redujo el 40 por ciento de los conflictos judicializados.Cañete hizo alusión a un hecho significativo de su gestión: Iosper redujo desde 2014 a la fecha, un 40 por ciento el déficit, y agregó que, "cuando asumió la nueva conducción, El Instituto tenía un déficit del 5,92 por ciento del presupuesto prestacional, y hoy, sólo el 3,58%. Valoramos enormemente la importancia de la reducción del 40 por ciento en el déficit".El funcionario recordó además que, "al 31 de diciembre de 2014, el valor del dólar era de 8,55 pesos, el 28 de diciembre de 2017, valía 19,05 pesos, y ayer cerró a 28,19 pesos. Además, hemos soportado en estos casi tres últimos años, el excesivo aumento de los precios de los medicamentos, a lo que hay que sumar la cobertura por aplicación de las leyes especiales y la judicialización a través de amparos"."Las leyes especiales, que no aportan recursos extras para el organismo, y la judicialización, consumen el 12,17 por ciento del presupuesto de Iosper", advirtió Cañete.El presidente del Directorio de Iosper se refirió a la restitución del 0,5 por ciento del aporte patronal, que anunció en febrero del año pasado, ante la Asamblea Legislativa, el gobernador, Gustavo Bordet, y afirmó que esa noticia "demostró el compromiso de nuestro mandatario con la preservación y el sostenimiento del sistema de salud". Además, aclaró que como se había comprometido "no se utilizó para incrementos arancelarios, sino para equilibrar las cuentas".Párrafo aparte dedicó el funcionario a la puesta en marcha, en 2017, del área del hospital de día del Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Oro Verde. "Se pusieron en funcionamiento los servicios de resonancia magnética nuclear, tomografía computada, PET-CT, Spect-ct y radio terapia, que lo que permite mayores desarrollos en las áreas que ya funcionan". Además, indicó que "se firmaron acuerdos con las principales universidades de la provincia, resultando en tutorías de tesis de grado, post grados, cátedras, organización de jornadas científicas, visitas de especialistas y la creación de la Tecnicatura en Medicina Nuclear".Cañete recordó que desde que asumió el Directorio, en 2014, "nos comprometimos a que el aumento del valor de prestaciones sería acorde a la paritaria salarial de los estatales, y hemos cumplido", e insistió: "nunca deseamos conflictos. Entendemos que para ello debe haber ecuanimidad entre los prestadores y el organismo".También explicó que el Instituto redujo el 40 por ciento de los conflictos judicializados. "La situación que se genera por los amparos que recibe la obra social, cada vez con mayor asiduidad, nos obliga a realizar coberturas de distinta naturaleza. Pero con decisión y responsabilidad, logramos bajar un 40 por ciento los conflictos judicializados".El funcionario recordó que el Instituto trabaja fuertemente en la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, y destacó que pone a disposición de los afiliados, permanentemente, nuevos beneficios sin auditoria, instrumenta campañas de prevención, y brinda incrementos de cobertura. "Nosotros nos debemos a la totalidad de los afiliados, y no a unos pocos", dijo finalmente Cañete al presentar el balance de su gestión al frente de la obra social.