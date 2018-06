Michetti giró el proyecto de despenalización del aborto a cuatro comisiones

La batalla decisiva por el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo arrancó con fuego cruzado en la Cámara de Senadores. El giro a cuatro comisiones del proyecto aprobado la semana pasada en Diputados, enfrentó este jueves abiertamente a la vicepresidenta Gabriela Michetti (antiabortista) con el jefe de la bancada del peronismo federal, Miguel Pichetto (a favor de la ley).



Pichetto rechazó en duros términos la decisión de Michetti, sosteniendo que es una "actitud dilatoria". "Este giro es totalmente excesivo, y el traslado tanto a Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, innecesario. Obedece a una posición personal de la vicepresidenta, con la finalidad de prolongar el debate indefinidamente", criticó Pichetto en un comunicado. Le contestó la senadora radical tucumana Silvia Elías de Pérez (antiabortista): "Pichetto debe entender que no es el dueño del Senado".



Es que la elección de las comisiones que deberán emitir despacho del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), es estratégica en la pulseada. Michetti envió el tema a Salud (será cabecera), Justicia y Asuntos Penales, Asuntos Constitucionales, y Presupuesto. Esta última está presidida por el macrista Esteban Bullrich, quien ha sostenido que el aborto es "un asesinato". En Diputados hubo acuerdo justamente para que no pasara por Presupuesto, y es parte del debate: los antiabortistas sostienen que la IVE es una carga más para la salud pública a solventar "por todos" los ciudadanos; quienes están a favor, en cambio, dicen que el aborto debe atenderse justamente como una cuestión de salud pública porque la verdadera carga son las 50 mil hospitalizaciones anuales comprobadas promedio en los últimos años, a causa de abortos clandestinos que terminan mal.



Pichetto se expresó públicamente pero en Cambiemos, quienes están a favor del aborto también están enojados con la vicepresidenta y sostienen que busca "dilatar el tratamiento del proyecto".



En el bloque que lidera Cristina Kirchner también avisaron que evalúan "impugnar" el giro decidido por Michetti. Pero podrían confluir con Pichetto. El tema, como en Diputados, empieza a ser transversal: senadores de Cambiemos a favor del aborto apoyarían esta posición, aunque por ahora guardan silencio para no quedar enfrentados a la vice.



El miércoles que viene habrá sesión en el Senado. Pichetto sostuvo que el giro, si bien es atribución de la Presidencia de la Cámara, "siempre es producto del diálogo y el consenso con los otros bloques, cosa que en este caso no ha ocurrido". En reunión de Labor Parlamentaria que se hace previamente, planteará que debe ser sólo a Salud y Justicia y Asuntos Penales. Y no descartó llevarlo a votación en el recinto el mismo miércoles. Si así fuera, podría ser indicativa (aunque no definitoria) hacia la votación final del proyecto.



El giro es parte de la estrategia del sector antiabortista en el Senado. Que empezó a ser definida el martes en una reunión de Michetti con los senadores -todos de Cambiemos- Bullrich, Elías de Pérez, y Federico Pinedo. Consiste en proponer la despenalización del aborto: la mujer que aborta deja de ser perseguida criminalmente (hasta el obispo villero Santiago Carrara estuvo de acuerdo con esto en los debates); pero se derrumba así el eje central del proyecto: aborto libre, seguro y gratuito en todas las instituciones de salud, hasta la semana 14 de gestación.



"Van por una opción supuestamente intermedia, una estrategia que alivia las conciencias, pero es inaceptable; así seguirán pagando el aborto seguro las que pueden hacerlo", criticó una legisladora.



Quienes están a favor trabajan para que la media sanción sea votada sin cambios por el Senado. Mujeres que integran la Campaña Nacional por el Aborto Seguro, junto a diputadas de distintas bancadas que militaron la media sanción, se reunieron este jueves con asesores de la Cámara alta (no fueron senadores). Reclamaron un tratamiento rápido. Piden que llegue al recinto el 4 ó el 11 de julio.