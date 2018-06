El programa Mi Ciudad LED se hará extensivo a los cruces de rutas

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

El director de ENERSA, Jorge González y la titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Alicia Feltes, firmaron este jueves un convenio a través del cual se amplía el programa Mi Ciudad LED a los casi 200 cruces que existen en las rutas entrerrianas.



"Es un orgullo firmar este programa con la directora de Vialidad porque es una ampliación de lo que venimos haciendo con Mi Ciudad LED. El gobernador nos ha pedido que avancemos en una segunda etapa porque el 75 por ciento de los municipios cuentan con sistema LED, ahora avanzamos con los cruces de ruta", dijo González a Elonce TV.



En tal sentido, explicó que este jueves se firmó el convenio marco y luego se hará el convenio específico por cada cruce de ruta. "Lo importante es que dos sectores del Estado nos pongamos de acuerdo para que todos los entrerrianos tengan los cruces de ruta mejor iluminados".



El director de ENERSA dio cuenta que "son inversiones importantes que se van a ir cuantificando en función de los distintos cruces, son cerca de 200 los que hay en la provincia de Entre Ríos, y ya tenemos definido que el primero será en Basavilbaso, frente a las termas y después trabajaremos en los puntos críticos del Acceso Norte".



Por su parte, la titular de la DPV, señaló que "empezamos a comprobar la necesidad de iluminación en algunos cruces que todavía no los tienen y que obedecen principalmente a Juntas de Gobierno, hay cruces que no están iluminados y otros que tenemos que sustituir y reemplazar".



Asimismo, mencionó que la colocación de LED en las rutas entrerrianas contribuirá a disminuir los gastos que la Dirección tiene en este sentido. "También tenemos que bajar estos costos, es una necesidad y se cruzan los dos temas, el de seguridad que no es menor y los costos. Estamos trabajando en esto, vamos a ir sumando a todos los cruces que nos hagan faltan y saldrán de estas primeras emergencias que no estaban previstas dentro de las obras viales", dijo finalmente. Elonce.com