Más de 50 juntas de gobierno se reúnen para avanzar en la Ley de Comunas

La Comisión Bicameral que se encuentra avanzando en el tratamiento de la Ley de Comunas decidió tiempo atrás discutir el tema en territorio y para eso dividió a la provincia en tres regiones: región norte, centro y sur.



Este viernes se realizará una reunión de la región norte, que comprende a las juntas de gobierno de los departamentos, La Paz, Feliciano, Federación, Federal y Concordia.



El encuentro se llevará a cabo a las 9 en el Centro Municipal de Cultura "Roberto Aizenberg" de Federal (25 de mayo y Belgrano, de Federal).



"La idea es discutir con todos los actores involucrados el diseño de esta Ley de Comunas que pidió el Gobernador a la Legislatura. Para esto se trabajará articuladamente con diferentes áreas del Poder Ejecutivo y se abrirá la discusión a todas las fuerzas vivas del mundo rural: no solo se dialogará con las autoridades de las juntas de gobierno, sino también con representantes de todas las instituciones que pertenecen a estas unidades territoriales, como centros de salud, delegaciones de vialidad, policías, cooperativas, clubes, escuelas rurales, etc", señaló el diputado Diego Lara.



Según el legislador, "la ley apunta a mejorar la calidad institucional de todas estas unidades territoriales de población que van a pasar tener otro status jurídico y un reconocimiento financiero y económico diferente".



"La idea es que la aplicación de la ley se realice en forma gradual, habida cuenta que de las más de 190 juntas de gobierno que hay en la provincia, no todas van a pasar automáticamente a ser comunas", explicó.



Consultado sobre el impacto económico que tendrá esta conversión de juntas a comunas para el Gobierno provincial, Lara respondió: "Esta nueva organización política implica cambios en lo que respecta a la coparticipación impositiva. Según establece la Constitución provincial, las comunas recibirán un porcentaje no menor al uno por ciento de la coparticipación nacional y provincial".



Finalmente el Diputado provincial adelantó que "la idea es poder aprobar la Ley de Comunas en el transcurso de este año y que comience a aplicarse el año que viene".



"Para esto tenemos que conjugar un trabajo en conjunto con los representantes de las juntas de gobierno y después hacer un trabajo técnico, sobre todo con el Ministerio de Gobierno, con el de Economía y el de Planificación para definir el texto final de la ley", finalizó.



Próximas reuniones



El 5 de julio se realizará una nueva reunión que comprende a los departamentos Nogoyá, Tala, Uruguay, Gualeguay, Gualeguaychú, Victoria e Islas (Región Sur).



Y el 19 de julio habrá otro encuentro que incluye a las juntas de gobierno de los departamentos Paraná, Villaguay, Diamante, San Salvador y Colón, indicó Lara. (APF)