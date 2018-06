Ajuste para provincias: Menos obra pública y reducción de fondos discrecionales

. "Es un poco de todo sin tocar el gasto social", sostienen en el fortalecido Ministerio de Hacienda."El Fondo no pide que ajustemos nada en la provincias, solo pide que el déficit sea de 1,3 por ciento. Es un numerito. Y vamos a llegar como tengamos que llegar", sentenciaron en el Ministerio del Interior.Nicolás Dujovne y Rogelio Frigerio coinciden en que será necesario acelerar la reducción de los envíos de fondos discrecionales a las provincias, un camino que el Ejecutivo ya había empezado a recorrer. La mayoría de los gobernadores deberán valerse con las transferencias automáticas que crecieron en comparación a los últimos años por el fallo de la Corte Suprema y por necesidad política. El Ejecutivo envía $ 200 mil millones de fondos automáticos más que el Gobierno anterior.. Un ministro estimaba que la merma de obras nacionales podría cubrirse con los nuevos proyectos de Participación Público Privado (PPP), señala un informe del diarioPero otro integrante del Gabinete con peso propio lo negó rotundamente. "Las PPP tienen atractivo para el centro del país. Una obra en Catamarca no seduce a los inversores, no tiene retorno", explicaba. Sí esperan que los gobernadores absorban obras. En Jefatura de Gabinete esperan que tomen crédito ante organismos multilaterales, como la CAF o el BID. "Hay cosas sin sentido que no podemos hacer más, que el Estado se endeude para financiar obras provinciales que no se terminan de hacer y nos quedamos con la deuda", explicó un secretario del área económica."Bajamos un 0,2% más este año que lo previsto para el año que viene", dijo un ministro. El razonamiento es algo engañoso, porque se calcula en función al PBI y al crecimiento de éste, estimado en 1,5 puntos para el año que viene.En el ala política y en la económica están seguros de que la devaluación del peso no ayudará a licuar los gastos del Estado. La inflación que traería aparejada mejoraría la recaudación en el corto plazo, pero nadie quiere cambiar el índice que más le preocupa a Macri.. "Son nada más que mil funcionarios de organismos descentralizados, era demasiado que firmara un decreto", explicaron sus colaboradores. La negociación paritaria en AFIP -uno de esos entes- y el recorte en algunas dependencias provinciales también dilató esa decisión política.El ministro de Modernización Andrés Ibarra tiene en la mira a esos organismos. Creen que es uno de los pocos lugares donde tiene margen para recortar personal, en medio de los rumores de despidos en la agencia estatal Télam. Pero relativizan el impacto fiscal de esas medidas., reflexionan en el Ejecutivo.En Modernización creen que -en ese sentido- tienen más para "aportar a la causa" en la Justicia, en el Congreso y en las provincias y municipios.