Guillermo Moreno presentó "La Brigadier General" en la sede de ATE en Paraná

El ex secretario de Comercio Interior de Argentina, Guillermo Moreno, presentó un nuevo espacio político denominado "La Brigadier General" este miércoles en la sede de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), en Paraná."Este será un espacio político para encontrarnos los nacionalistas, nuevamente", argumentó Moreno ante"El nacionalismo argentino terminó votando a un anglófilo, que es el gobierno de Macri, lo cual fue un error garrafal, pero también tiene que ver con que en el anterior gobierno, no les dimos suficiente espacio", reconoció el dirigente, en el marco de la convocatoria que tuvo como lema, "la unidad es superior al conflicto"."Vamos a armar nuestro frente electoral, con el núcleo duro del movimiento nacional justicialista, un ala que serán los sectores progresistas, y otro, los nacionalistas. Y vamos a ganar muy cómodos las elecciones, para eso hemos venido", sentenció Moreno.En la oportunidad, manifestó su "desazón por un gobierno oligarca anglófilo que ha puesto al país, patas para arriba"."A los bancos locales les dije, `no se cartelicen para estas licitaciones extrañas que están haciendo todos los días con los dólares, y algo escucharon porque a la de ayer la declararon desierta. A los bancos internacionales y a los funcionarios del Fondo, les advertí, `guarda con estos timberos´.. el que está ahora en el Banco Central.. no se timbee la plata", sostuvo el peronista.Y en esa línea, remarcó que "van a ser responsables de este camino irresponsable que nos llevará al default". "Mucho cuidado", insistió.