Varisco convocó a "cumplir todos los días con nuestro deber"

Política Se realizó el izamiento del Pabellón Nacional en plaza 1º de Mayo

El intendente Sergio Varisco encabezó en la mañana de este miércoles, los actos oficiales por la conmemoración del Día de la Bandera, fecha que recuerda el fallecimiento de su creador, Manuel Belgrano.En Plaza 1° de Mayo, en el marco de la ceremonia, se izó la Bandera y se entonaron el Himno Nacional Argentino y la Marcha Mi Bandera, ejecutadas por la Banda de Música de la Segunda Brigada Blindada de Paraná.Recodó: "Aquí está el edificio de lo que hoy es el Club Social, lugar donde Manuel Belgrano pernoctó, descansó y tuvo la solidaridad de muchos paranaenses. Muchos años después se recordarían los apellidos, entre ellos de Gregoria Pérez de Denis, de los Larramendi, entre otros, que se jugaron en aquel 1810, tan temprano y donde jugarse era arriesgarse la vida nada menos, porque la idea de la contrarrevolución -ahí fue clave la tarea de Güemes- de las fuerzas realistas que querían volver hacia Buenos Aires para terminar con la incipiente revolución argentina".El intendente, sentenció: "Los pueblos que no recuerdan su pasado nunca tendrán claro cuál es el camino de a seguir y por eso no queremos nunca dejar pasar estas fechas y que la ciudadanía pueda verse en el espejo del pasado para saber también hacia dónde vamos. El pasado no es un depósito en un baúl de cosas arcaicas, sino que son las cosas nos parieron en la historia y entre esas cosas, los hombres de Mayo tuvo a un Manuel Belgrano -un hombre que venía de la cultura en su sentido más amplio, un economista, abogado, formado en la teoría humanista de la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos- que tuvo que improvisarse en general y militarmente hizo cosas maravillosas como el éxodo jujeño, los triunfos en las batallas de Salta y Tucumán, tuvo que comandar allá en el norte inhóspito y llevar la idea de la Patria y la liberación. Hasta que luego de un encuentro con San Martín, el plan de operaciones ideado por Moreno en aquel entonces, cambió y en vez de optar por emprender por tierra, se decidió por el plan continental que llevó adelante el Gran Capitán que fue cruzar los Andes, liberar Chile y por mar llegar al centro del poder español en Lima, Perú".Varisco recordó: "Belgrano murió absolutamente pobre -tanto que a su médico le pudo pagar en parte las atenciones con su reloj- en un día de gran crisis para la Argentina. Y lo único que quería era la formación de una nueva Patria, nacida con derechos, con obligaciones. Decía que no se quería sentirse 'un gran padre de la Patria, sino un buen hijo de la misma'. No solo nos dejó los colores de la bandera que llegaron hasta el Ecuador, que liberaron medio continente, y permítaseme -aunque sea políticamente incorrecto- había una gran diferencia entre Bolívar y la revolución argentina comandada por San Martín porque nuestra liberaba de pueblos, constituía los congresos constituyente de Perú, de Chile y luego se retiraba entendiendo que los pueblos deben gobernarse a sí mismo. Pero fundamentalmente San Martín dejó esa idea de República, de división de poderes y de autonomía de los pueblos en la idea de la Patria grande".Finalmente, subrayó: "Por eso, rendir homenaje a Belgrano nunca está de más, nos sirve de inspiración, en momentos difíciles como vivimos hoy, para darnos fuerza, para entender que aquel hermoso legado de la independencia argentina terminará hasta que no solo sea territorial, sino también sea política, económica y como en alguna vez dijimos en las escalinatas de la Catedral 'no hay Patria si no hay Malvinas'. Por eso, un día como hoy, la presencia de ustedes y mía no es una obligación, es un orgullo. Paraná y Belgrano están indisolublemente unidos por lo que recibió el ejército, que luego sería el Ejército del Norte, con la ayuda de todos los paranaenses. Por eso, pensando en Güemes, en Belgrano, en San Martín tenemos que no ser héroes como ellos, sino cumplir todos los días con nuestro deber. Viva la Patria".