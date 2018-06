Intendenta de Rosario lamentó la ausencia de Macri: "Genera desilusión"

La suspensión por motivos de seguridad de la visita del presidente Mauricio Macri a Rosario con motivo de la celebración por el Día de la Bandera generó polémica. La intendenta de esa ciudad santafecina, Mónica Fein, precisó este miércoles que la ausencia del mandatario les "genera desilusión".En ese marco, Fein indicó que hubo una superposición de elementos para la decisión de Macri, entre ellos "algunas convocatorias para marcar el descontento" con el presidente y sus políticas. Sin embargo, la mujer remarcó su compromiso de "realizar todos los esfuerzos para los actos vuelvan a ser lo que eran; que todos los argentinos podamos sentirnos argentinos, y que la patria es de todos"."Nuestra preocupación no es la seguridad del Presidente. Iba a estar todo vallado. Macri iba a entrar y salir y no iba a tener ningún problema. Lo que nos preocupa es la seguridad de los rosarinos y todos los disturbios que querían generar para empañar la fiesta", añadió al tiempo que aclaró que la suspensión se debió al hecho de que se esperaba en el acto la presencia de "organizaciones sindicales, de izquierda y, sobre todo, kirchneristas, que no se dieron cuenta de que la sociedad votó por un cambio".