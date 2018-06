Murió Dante Caputo, canciller durante el gobierno de Alfonsín

A los 74 años murió este miércoles 20 de junio el ex canciller argentino Dante Caputo. Ocupó la Cancillería durante casi toda la presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989) y se destacó en el campo político, diplomático y académico nacional e internacional.



Con una gran capacidad negociadora, durante su gestión como canciller firmó el tratado de paz y amistad entre Argentina y Chile que dio fin al conflicto del Canal del Beagle. Antes de la firma del acuerdo, Caputo mantuvo un histórico debate televisivo con el senador peronista Vicente Saadi. Debatieron durante más de 2 horas? frente a una teleaudiencia que días después participaría del referendo por el SÍ o NO frente al acuerdo.



También promovió los acuerdos con Brasil y Uruguay, los que constituyeron las bases para conformar el bloque del Mercosur.



Licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Caputo además fue Diputado de la Nación durante dos períodos. Su fallecimiento tuvo repercusiones tanto de dirigentes del radicalismo como de otros partidos, quienes recordaron su legado. Uno de ellos fue Ricardo Alfonsín, hijo del ex presidente.



El actual canciller Jorge Faurie también manifestó su pesar por la muerte de Caputo y destacó "que encarnó ante el mundo la recuperación de nuestra democracia y el compromiso argentino en la lucha por los derechos humanos".



En un comunicado, el diplomático expresó: "Trabajó a pleno para que Argentina volviese a ocupar su lugar en la región y fue una voz constructiva en los organismos multilaterales. Perfiló lineamientos de política exterior que suscitaron compromiso y se articularon con respeto a las diferencias. Nucleó en su tarea a una generación de diplomáticos que junto a él trabajaron por una Argentina inserta en el mundo. Mis condolencias a sus hijos y familia".



Caputo se licenció en Ciencias Políticas en la Universidad del Salvador de Buenos Aires, cursó estudios de posgrado en Relaciones Internacionales en la Fletcher School of Law and Diplomacy en Boston y se diplomó en sociología política en La Sorbona.



En 1988 fue electo Presidente de la 43 Asamblea General de las Naciones Unidas. También desempeñó varios cargos para la OEA (Organización de Estado Americanos).