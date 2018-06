Primero Tu Casa: Construyen las primeras 16 viviendas con fondos provinciales

Sentido de pertenencia

Un total de 16 nuevas viviendas se construyen en Villaguay financiadas íntegramente con fondos provinciales, destinadas a las familias de menos recursos que no pueden acceder a créditos bancarios.Asimismo, están próximas a comenzar en Villa Clara, 12 viviendas; en Jubileo 10; y en Villa Domínguez otras 10."Se trata de un acto de justicia social y responde a un mandato popular", afirmó el gobernador Gustavo Bordet. El programa Primero Tu Casa contempla llegar en esta primera etapa a 38 localidades de los 17 departamentos con 500 viviendas a las que se sumará un número similar."Tenemos pensado muchas más viviendas con fondos propios, que las iremos anunciando a medida que tengamos la certeza de los fondos disponibles", adelantó el mandatario."Gobernamos para los sectores que menos recursos tienen, porque ese es el mandato popular y el sentido de pertenencia que tenemos dentro del movimiento nacional justicialista. Porque se trata de eso, de justicia social", dijo.La empresa Verco S.A, es la encargada de llevar adelante los trabajos en Villaguay, que tienen un presupuesto de 13.296.486,78 millones de pesos y un plazo de obra de ocho meses corridos.Luego de recorrer el predio donde se emplaza las viviendas, el vicepresidente del IAPV, Marcelo Báez, dijo que "es una gran alegría iniciar después de 20 años la construcción de las primeras viviendas, financiadas con recursos propios, destinada a sectores que no pueden acceder a créditos tradicionales".El funcionario resaltó que "el objetivo es que desde su lanzamiento en enero de este año en Villaguay hasta la culminación de las viviendas, no pase un plazo superior a un año, por lo que nuestro desafío es ser más eficientes y acortar los tiempos y plazos de ejecución que llevaban adelante las operatorias cofinanciadas con el gobierno nacional".Por su parte, la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo, valoró "el trabajo que lleva adelante el gobierno provincial para que más habitantes puedan hacer realidad el sueño de la casa propia", y resaltó "la decisión política del gobernador Gustavo Bordet de poner en marcha el Programa Primero Tu Casa para la construcción de nuevas viviendas en el territorio entrerriano, financiadas con fondos propios".Para Monjo, "con la construcción de viviendas sociales se logra recuperar la dignidad del techo propio de un número importante de familias y además permite motorizar la economía local y genera mano de obra genuina".En tanto, Hugo Antivero, propietario de la empresa Verco S.A y oriundo de Villaguay , señaló "la importancia de la puesta en marcha del programa Primero Tu Casa, financiado con fondos provinciales, que permitirá mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las diferentes localidades entrerrianas y fortalecer el proceso de reactivación económica de la construcción".El empresario aseguró que "uno de los aspectos del programa es dinamizar una actividad que genera mucha mano de obra y que además satisface las necesidades de los sectores de menos recursos".La ceremonia se desarrolló en la municipalidad de Villaguay, contó con la presencia de la intendenta Claudia Monjo; del vicepresidente del IAPV, Marcelo Báez; del secretario de directorio, Damián Zof, y de representantes de la empresa constructora, entre otros.Para el modelo de vivienda, se diseñó un prototipo universal y evolutivo de acuerdo a las diversas necesidades de los grupos familiares. Es así que en Villaguay se construirán cuatro viviendas de 28 m2 (monoambiente), seis viviendas de un dormitorio de 39 m2; y seis viviendas de dos dormitorios de 51m2. Los tres cuentan con las fundaciones para futuras ampliaciones.Todos los prototipos tienen instalación eléctrica completa previendo TV, teléfono y/o Internet, como así también, instalación de gas combinado de acuerdo a la disponibilidad de servicio de cada localidad. Cabe remarcar que por primera vez se colocará un termotanque solar de 150 litros que permitirá el ahorro energético.