Oposición quiere que el acuerdo con el FMI pase por el Congreso

Los bloques del Frente para la Victoria-PJ, el Frente de Izquierda y el Movimiento Evita de la Cámara de Diputados solicitaron una sesión especial para hoy con un temario que incluye un pedido para que el acuerdo del Gobierno con el FMI sea debatido y autorizado por el Congreso.



Con la sanción de la ley "antitarifazos" como antecedente inmediato, la oposición más dura buscará repetir aunque en este caso parte de una situación de mayor debilidad ya que no cuenta con las firmas del bloque Justicialista (BJ) ni del Frente Renovador, por lo que el quórum parece una meta lejana.



El pedido de sesión especial es para este martes a las 11:00, y comprende también el tratamiento del proyecto presentado por la camporista Luana Volnovich que busca proteger los fondos que componen el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, ante los trascendidos de que el Gobierno podría disponer su venta por pedido del FMI.



"No vamos a permitir que el acuerdo del gobierno con el FMI profundice el vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses poniendo en riesgo las actuales y futuras jubilaciones", tuiteó este martes el jefe del bloque del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi.



Sin embargo, el BJ ya había adelantado que no acompañaría este pedido de sesión porque comparte con el oficialismo que el Poder Ejecutivo tiene facultades exclusivas para celebrar acuerdos referidos al endeudamiento, según dicta el artículo 60 de la Ley de Administración financiera.



En cambio, el BJ presentó dos pedidos para que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el director Ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, se presenten en comisiones bicamerales para dar explicaciones "exhaustivas" sobre "el acuerdo alcanzado con el FMI, sus implicancias en materia previsional y el posible uso de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad".