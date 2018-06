Recién en 2019 será el juicio contra la ex Secretaria de Ambiente, Romina Picolo

Hasta el inicio del juicio Picolotti tiene permiso para residir de manera permanente en Estados Unidos, pues tiene autorización concedida hasta el 2025, y se trata de la primera vez que el Tribunal fija fecha de inicio del juicio.



La ex secretaria de Ambiente entre 2006 y 2008 fue acusada por una infinidad de gastos irregulares durante su gestión con fondos públicos, entre ellos varios vuelos privados que no pudo justificar, pese a que argumentó que tuvieron relación con la tarea que llevaba adelante.



Entre los gastos cuestionados están la compra de flores en La Orquídea el 8 de agosto de 2006 por 80 pesos; comidas en Puerto Sorrento o Il Gatto o la compra de una barrita de cereal en un kiosko, todo con dinero público.



También se la acusa por una gran cantidad de vuelos aéreos privados que contrató para ella y su familia: si bien adujo desarraigo a raíz de que son oriundos de Córdoba, la Justicia señaló que para esa fecha todos residían en Buenos Aires.



En mayo de este año, el fiscal de juicio Diego Luciani pidió que se fije cuanto antes el comienzo del juicio oral y público, pues la causa llegó en 2015 al Tribunal Oral.



Los jueces José Martínez Sobrino, Julio Panelo y Fernando Canero contestaron que era imposible hacerlo y, en cambio, fijaron la fecha de inicio recién para septiembre del año que viene.



El Tribunal argumentó que actualmente están realizando un juicio por lesa humanidad y otro relacionado con un homicidio agravado, en tanto que a partir del 1 de octubre próximo comienzan a juzgar al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por enriquecimiento ilícito y, en paralelo, al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, entre muchos otros, por la compra de trenes inservibles a España y Portugal con sobreprecios.



Además, recordaron que también tienen previstos realizar otros juicios en los que hay detenidos y que algunos de los integrantes del Tribunal, a su vez, integran otras vacantes como subrogantes.



Picolotti reside en Estados Unidos desde hace más de dos años por cuestiones laborales y se le fueron concediendo permisos de autorización para residencia hasta 2025.