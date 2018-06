Varisco homenajeó a Güemes en el 197º aniversario de su muerte

El intendente Sergio Varisco encabezó un homenaje al Gral. Martín Miguel de Güemes, uno de los héroes nacionales, al cumplirse 197 años de su muerte, durante una ceremonia que se realizó en el mediodía de este domingo, al pie del monumento ubicado en la calle que lleva su nombre.En la oportunidad, y acompañado por integrantes de su gabinete, el mandatario municipal colocó una ofrenda floral y en su discurso resaltó la figura del prócer norteño: "Güemes genera algo impresionante en Salta, porque cuando lo hieren, no muere instantáneamente, sino que pasa una noche agonizando. Es inmensurable el sentimiento salteño hacia su prócer", indicó.Según reseñó el mandatario municipal, "Güemes de joven fue llevado a Buenos Aires y luchó en la segunda invasión inglesa. Vuelto a Salta es nombrado gobernador, pero en aquellos años, Salta no es lo que es hoy, abarcaba lo que es Jujuy y llegaba hasta Bolivia. Ahí se produce un cambio de planes. La Revolución de Mayo al declarar la independencia del Cabildo de Buenos Aires, a los españoles no les significaba tanto. Era un virrey depuesto allá en el sur del Virreynato. Pero el poder español en América estaba en Lima. El primer plan de la Primera Junta era llegar a Lima por tierra y se lo encomiendan primero a Belgrano que sin ser militar, tuvo que emprender esa embestida. Belgrano llega hasta Bolivia y ahí no pudo seguir".Y continuó: "Mientras que San Martín tenía otra idea, no ir por tierra, sino con un plan continental, liberar Chile y de ahí por mar llegar a Lima, pero era necesario hacerse muy fuerte en el norte, lo que era el Alto Perú, Salta, Jujuy, para impedir la contrarrevolución, de los españoles que querían venir sobre Buenos Aires y esa tarea fue encomendada a Güemes que ejerce la táctica de la guerra por guerrillas"."Güemes -que proviene de una familia importante del norte- se transforma en un héroe que cuidó la frontera", remarcó Varisco.De acuerdo a lo que valoró el intendente de esta capital, "Güemes fue amigo de San Martín y de Belgrano y es una figura que es fervientemente admirado fundamentalmente en el norte, en Salta, donde se lo homenajea en gran manera".Según se informó desde la comuna a través de un comunicado, acompañaron al intendente, los secretarios de Relaciones Institucionales, Estela Boeykens; de Desarrollo Social, Candela Carminio; del Centro Integral de Servicios Ciudadanos, Roberto Sabbioni; el Fiscal de Estado, Francisco Avero y el concejal Carlos González.