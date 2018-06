Regulación dominial: más de 2.000 familias entrerrianas recibieron escrituras

San José de Feliciano, San Víctor, Nogoyá, Gualeguay, General Campos, San Salvador, Viale, Diamante, Estación Racedo, Camps, Villa Libertador San Martín, Aldea Grapschental, Colonia Ensayo, Villa Valle María, Villaguay, Cerrito, Paraná, El Solar, La Providencia, Alcaraz, Bovril, Colón, san José, Ramirez, Crespo y Concordia, fueron las localidades donde se entregaron las escrituras de viviendas construidas en la historia de IAPV.



El titular del IAPV, Marcelo Casaretto dijo que "desde la gestión de Gustavo Bordet, una de las tareas que el gobierno puso en el centro de la escena fue la puesta en marcha de un programa de viviendas propio, financiado íntegramente con fondos provinciales y la otra fue la de escriturar los grupos habitacionales que construyó en diferentes localidades entrerrianas para que cada adjudicatario tuviera su título de propiedad".



Casaretto afirmó que "esto viene a solucionar un problema de muchos años como son la cantidad de viviendas que el Estado ha construido, que la gente habita pero que no tienen escrituras. Esto permite que cada una de las familias tenga seguridad jurídica y la forma que tiene el Estado de dársela es entregándole a cada uno su escritura", aseguró el directivo.



"El IAPV en sus casi 60 años de vida, ha hecho realidad el sueño de la casa propia de 48.000 familias en nuestra geografía provincial, pero en muchos casos no ha entregado las escrituras de esas viviendas", explicó al tiempo que remarcó: "Hoy esto forma un eje de gestión pública que establece que las viviendas sociales se escrituran, lo que es un cambio significativo".



"Comenzamos a saldar una deuda histórica con los entrerrianos convirtiendo en propietarios a los habitantes de los complejos habitacionales que ejecutó el Estado en diversas localidades entrerrianas", enfatizó.



Dentro del Programa de Regularización Dominial, la repartición provincial, trabaja en forma articulada con el Colegio de Agrimensores y el Colegio de Ingenieros Civiles para realizar las mensuras, y con el Colegio de Escribanos y la Escribanía Mayor de Gobierno para las escrituras. El sueño de toda una vida Lucio Ramos, uno de los beneficiados de Paraná, definió a la entrega como "un día especial, que no lo vamos a olvidar nunca, esperamos mucho por este momento, y se ha cumplido nuestro sueño, de tener el título de propiedad de nuestra vivienda después de 30 años". En ese contexto expresó: "No sé cómo expresar mi agradecimiento para con el gobierno por hacer posible este sueño y hoy tener la escritura de mi casa".



Por su parte, María del Valle Taborda , una de los vecinas beneficiadas del barrio 24 viviendas de Colón, conocido como San Gabriel, se mostró alegre y agradecida: "Es una emoción grande tener la escritura de la casa en la cual vivimos hace 10 años, es lo máximo para nuestra familia, junto a mi marido y mis cuatro chicos, disfrutamos este momento".



Irma Pérez, vecina de El Solar, dijo que "hace dos años que vivimos en el barrio 20 viviendas. Estamos muy contentos porque es la coronación de todo el esfuerzo de una vida".



Francisco Cabrera y Estela Quintana del grupo habitacional 60 viviendas de Villaguay dijeron que "trabajamos para darle lo mejor a nuestros cuatro hijos y que en estos tiempos se hace muy difícil acceder a una vivienda" y agregaron: "Esto es un sueño hecho realidad, el día que vimos nuestros nombres en el listado de las escrituras sentimos mucho alivio y una felicidad muy grande".



Guillermo Revolero del barrio Libertador San Martin 15 viviendas, dijo que "desde el 2001 vivimos con mi señora y mis tres hijos en esta vivienda del IAPV y hoy nos dan una gran alegría de poder tener la escritura de la misma. Estoy muy agradecido por esta iniciativa del gobierno de entregar el título de propiedad".



Héctor Sánchez del barrio 60 viviendas, fue uno de los vecinos de Viale que recibieron sus escrituras, y tras la misma no pudo ocultar su emoción al señalar que, "tras esperar más de 36 años estoy muy contento de recibir mi escritura, y poder compartir este momento soñado con muchas familias".