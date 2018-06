"Estoy al lado de Macri", dijo Carrió

La agenda se amplió tras la media sanción en Diputados del proyecto de legalización del aborto y los cambios en el Banco Central y en la cartera de Finanzas.



"Hoy nos reunimos con Lilita y equipo para seguir los avances de Exporta Simple, el programa para facilitar exportaciones de las PyME", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter tras el encuentro, del que también participó el ministro de producción Francisco Cabrera.



El encuentro se produjo pasadas las 17 en la Quinta de Olivos, donde hoy el mandatario desarrolló su actividad, que incluyó una reunión con la mesa chica del gabinete nacional, como así también, un encuentro con el atleta no vidente Martín Kremenchuzky.



La reunión se produjo un día después de que la diputada dijera en el recinto, tras la media sanción dada al proyecto que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana catorce, que no había hablado "para preservar la unidad de Cambiemos".





"Es el último esfuerzo que hago para preservar la unidad", advirtió Carrió, visiblemente ofuscada. Luego, según se aprecia en un video publicado por La Resistencia Noticias, se paró frente a sus compañeros de interbloque y los cuestionó con dureza, para luego irse al grito de "la próxima rompo". En tanto, por la noche afirmó que quería decirle "al pueblo de la Nación" que ella no rompe con Cambiemos sino que está "trabajando en unidad con el Poder Ejecutivo".



"Yo no rompo, yo estoy trabajando en unidad con el Poder Ejecutivo", sostuvo Carrió, quien confirmó que hoy se encontraría con el presidente Mauricio Macri para tratar diversos temas vinculados -señaló- con "un proyecto de país a largo plazo".



Además, en sus declaraciones, Carrió remarcó que "todos los legisladores tenemos que colaborar con la unidad de Cambiemos" y dijo haber visto "a muchos muy agresivos" en el marco del debate del proyecto de legalización del aborto, algo que, a su juicio, "no hace bien a la convivencia".





"En ningún momento dije 'rompo', sólo les dije a los diputados que es el último sacrificio que hago por la unidad porque todos somos corresponsables de la unidad", puntualizó respecto de la jornada de ayer, en la que, además de su breve intervención en el recinto, trascendió un video que registraba un momento en el que ella supuestamente advertía a sus pares de Cambiemos que "la próxima" rompería.