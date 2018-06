El Colegio de Corredores Inmobiliarios fijó postura sobre suspensión de loteos

Política Rige la suspensión de loteos en Entre Ríos

Este jueves se reunió el Consejo Directivo del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos y analizó la suspensión de loteos que dispuso el gobierno en la provincia y que rige por 90 días. El presidente de la entidad, José María Armándola, explicó que "esto responde a la conflictividad que generan las islas habitacionales, o sea, aquellas fracciones de terrenos rurales que se les cambia el uso y ocupación del suelo, para pasar a ser terrenos con destino de vivienda habitación o de esparcimiento". Consideró que la medida oficial es acertada y que sería positivo que se comience a discutir el proyecto de ley que existe sobre este tema.Al respecto advirtió: "Una de los dificultades que se plantea en esta instancia es quién satisface las necesidades de seguridad, equipamiento urbano, mantenimiento de los espacios públicos, en esos lugares. Igualmente hay que tener en cuenta el tema de efluentes cloacales, gestión de residuos y se debe pensar en que las actividades agropecuarias sufren externalidades negativas, ya que se ven limitadas por el cambio de uso de suelo que hace un tercero. Aquí el mayor problema es que se afecta a personas o procesos productivos que no son parte ni pueden incidir en la toma de decisión de ese cambio de uso de suelo ni de los beneficios que genera para la parte emprendedora", expresó.Por estos motivos, "coincidimos con la postura del gobierno de tomar esta medida y creemos que es necesario que se trabaje en los grises legislativos que existen, ya que las leyes se deben actualizar y responder a las necesidades de la sociedad", señaló.En este sentido, comentó que "el gobierno provincial tiene una agenda sobre este tema, el cual fue parte del discurso en las aperturas legislativas provinciales del Gobernador, Gustavo Bordet" y "existe un proyecto de ley, que abre el juego al debate que fue presentado por el ministerio de Gobierno a cargo de Rosario Romero".Se trata del Proyecto de Ley de Fraccionamientos el cual apunta a "todo fraccionamiento referido al uso y transformación de la tierra de Rural a Urbano en lo que a los actos de subdivisión se refiere y que no estén comprendidas por la Ley 8.773"Según apuntó el presidente del Colegio de Corredores, "esta iniciativa de ley es para aplicación en las tierras fuera de los ejidos urbanos, que no tengan por destino exclusivo la producción agraria, o sea, una amplia extensión de tierras". No obstante, consideró que "podrían ser potencialmente aplicable a tierras distante de cualquier centro urbano y que no fueran productivas, ya que en su artículo 4° se determina que se entiende por Ampliaciones Urbanas al fraccionamiento de inmuebles rurales que den continuidad a la última calle abierta del amanzanamiento urbano existente, pero que se encuentren fuera del ejido urbano aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial".Esto, "habilitaría a una expansión constante de las zonas urbanizadas sin que mediara la justificativa y la necesidad de hacer ciudad", sostuvo Armándola y opinó que "este proyecto de una nueva ley de loteos debe ser complementada primero, por la decisión justificada de creación y/o expansiones urbanas, en base a modelos de desarrollo urbano consensuados localmente, ya que de lo contrario se abre la posibilidad de realizar fraccionamientos, Islas Habitacionales, (los que no constituyen de por sí urbanizaciones integrales) casi en cualquier sitio de la provincia".