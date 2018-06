Cristina Kirchner y su bloque votarán a favor de la despenalización del aborto

Horas después de que la Cámara de Diputados aprobará la iniciativa y la girara al Senado, la bancada kirchnerista anunció su postura a través de su cuenta oficial de Twitter.



"El bloque de senadoras y senadores del FPV-PJ informa que, en su totalidad, votará a favor de la media sanción de Diputados, atendiendo una demanda de la sociedad que se ha expresado masivamente a través de los Colectivos de Mujeres", expresaron.



De esta manera, el kirchnerismo aportará los nueve votos que tiene en la Cámara alta al proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.



Además, el presidente del bloque FPV-PJ, Marcelo Fuentes, pedirá a sus pares de otras bancadas "una reunión para avanzar en el tratamiento" el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, según informó oficialmente el espacio kirchnerista.



La ex mandataria y actual senadora por Buenos Aires se había pronunciado en reiteradas oportunidades en contra del aborto legal e, incluso, evitó durante sus dos mandatos impulsar el debate parlamentario sobre el tema.



Lo cierto es que en el entorno de la ex presidenta, empezando por sus dos hijos, es casi unánime la postura a favor: en la Cámara de Diputados, la totalidad de los legisladores del núcleo duro kirchnerista acompañaron la despenalización.



Las últimas publicaciones de la ex mandataria con loas al movimiento feminista y a la marcha del 8M ya le habían dado impulso a la especulación sobre un cambio en su postura en contra, la que mantuvo invariablemente hasta el final de su Presidencia.