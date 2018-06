Bordet inauguró obras viales y entregó una ambulancia en María Grande

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

"Trabajar en conjunto, con objetivos claros, es el camino para ir logrando el desarrollo que nuestra provincia necesita, más aún en momentos difíciles donde hace falta dar lo mejor de cada uno de nosotros para preservar las fuentes de trabajo y que nuestra familias no sufran el flagelo de la pérdida de empleo", dijo el gobernador Gustavo Bordet al inaugurar la obra de repavimentación de la ruta provincial Nº 32 en María Grande.



Se trata del tramo entre la ruta Nacional Nº 18 y el acceso a María Grande que incluyó la rotonda de acceso a esa localidad. La inversión, del gobierno provincial, fue de 130 millones de pesos.



"Los problemas son de todos los vecinos, no de los vecinos que piensan de una manera y los que piensan de otra", remarcó Bordet, quien entregó una ambulancia al hospital local y aportes a instituciones, y firmó la adjudicación del sistema de provisión y remodelación de red de distribución de agua potable de Hernandarias.



"Venimos trabajando con el intendente de María Grande, haciendo obras en conjunto, como con todos los intendentes de la provincia", remarcó el gobernador.



Sobre la planta de agua de Hernandarias, el mandatario apuntó que fue terminada la parte de la planta móvil pero falta la conexión hacia el río, poder generar el bombeo a la planta potabilizadora, y "llegar con agua potable dulce y de calidad que sin dudas cambia la calidad de vida de los vecinos".



"A esto lo empezamos a hacer al inicio de la gestión. Lo hicimos en Valle María, donde ya prácticamente está terminada la obra; en Villa Urquiza, donde está terminada la obra y ahora lo iniciamos en Hernandarias del mismo modo. Hace poco hemos abierto los sobres licitatorios y estamos en vía de adjudicar la planta de agua para La Paz", destacó.



"Son cuatro localidades en la vera del río Paraná que van a tener agua de calidad; poder llegar, teniendo un río tan caudaloso, a dar solución era uno de nuestros cometidos, por ello el poder cumplir con esta tarea nos gratifica porque pusimos mucho empeño además de los recursos para poder lograr esta obra", aseguró.



Al visitar la localidad, "cumplimos con el compromiso que teníamos con la entrega de la ambulancia, que tiene como finalidad resolver la problemática para traslados de mediana y alta complejidad; algo que hacía falta en Paraná Campaña", dijo el gobernador. En ese sentido, explicó que la decisión de entregarla al hospital Francisco Castaldo tuvo que ver con una "cuestión estratégica" pero que el vehículo, "sirve para trabajar rápidamente en una urgencia en cualquier localidad cercana, por lo que tiene un alcance regional".



Por último Bordet destacó la realización de los Juegos Evita en esa localidad: "No elegimos por casualidad la ciudad de María Grande para hacerlos. Quiero hacer un reconocimiento al intendente y los intendentes anteriores porque hay un hogar de la tercera edad que es municipal. Tuve la oportunidad de recorrerlo y quiero felicitarlos porque no son muchos los intendentes que se animan a invertir en sus abuelos y en cuidar la población de la tercera edad".



Por su parte el intendente Hugo Maín agradeció al gobernador por las obras realizadas en las rutas 32, en el acceso oeste, y 10, entre la ciudad y La Picada, que "dan seguridad vial", y por la ambulancia "que viene a cumplir un rol importantísimo en la ciudad y para las comunidades vecinas". En ese sentido destacó el trabajo realizado por el director del nosocomio, Martín Ginestar, para que la entrega se hiciera realidad.



"Agradezco al gobernador el apoyo que ha tenido el sector educativo por la ampliación y remodelación que se está haciendo en la escuela 168 Mendoza. Una inversión millonaria, si se tiene en cuenta los tiempos que estamos pasando, y que no se ha detenido", subrayó Maín, que también reconoció al funcionariado por las respuestas que brinda ante cada una de sus demandas. Entrega aportes A su vez, Bordet entregó dos aportes a los Bomberos Voluntarios de María Grande. Uno para ser destinado a gastos de la entidad por el 15 aniversario y otro aporte anual correspondiente a la ley 8105. Días atrás habían recibido otra contribución en el marco del Plan Manejo del Fuego.



En tanto, la Municipalidad también recibió un millón de pesos para la ejecución de tres cuadras de hormigón armado.



Antes de concluir la actividad en la localidad, Bordet observó la obra de refuncionalización y ampliación que se ejecuta en la Escuela Primaria N°168 Mendoza y los trabajos en el polideportivo de María Grande.



El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Planeamiento, Luis Benedetto; la ministra de Salud, Sonia Velázquez; la titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alicia Benítez; los diputados provinciales Diego Lara, Gustavo Zavallo y Ángel Vázquez; el senador provincial Raymundo Kisser; la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Landó; entre otras autoridades, intendentes y presidentes de juntas municipales.