Despenalización del aborto: "Esto no es ni blanco ni negro", dijo De Angeli

Política Diputados dieron media sanción a la despenalización del aborto

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de despenalización del aborto que ahora pasa al Senado para su tratamiento. Hasta el momento, el rechazo a la iniciativa mantiene ventaja en la Cámara Alta en un escenario en el que imperan una gran cantidad de indecisos y de legisladores que prefieren no adelantar posición.dialogó con el senador por Entre Ríos, Alfredo De Angeli, quien adelantó que hoy por hoy su postura es no apoyar la iniciativa.En primer término, el legislador mencionó que "hay que valorar que después de tantos años, un presidente como Mauricio Macri puso en discusión un tema que los otros gobiernos no lo quisieron hacer o no tuvieron la posibilidad".En segundo lugar, destacó que en la Cámara Baja se dio "un debate muy rico y hubo muy poca disparidad en el voto; es un trabajo grande que se ha hecho y seguramente en Senadores se dará un debate muy largo, académico seguramente porque es la parte que tenemos que valorar, más allá de los pensamientos que tenemos cada uno de nosotros".Consultado sobre si ya tiene su postura tomada, De Angeli dijo que sí y afirmó: ". Esto no es ni blanco ni negro, acá. Se discutió en el seno donde había que discutirse, pero en la calle es aborto si o aborto no, lamentablemente fue blanco o negro. Lo que hay que discutir es la parte gris que seguramente se seguirá discutiendo en el Senado".Por otra parte, De Angeli indicó que aún el proyecto no ha sido discutido dentro de su bloque Pro Unión por Entre Ríos y puntualizó: ", y lo vimos esta mañana, hoy hay mucha libertad dentro de los bloques partidarios para opinar y poner su voto. Es bueno lo que está pasando, que haya disparidad, esto será a decisión de cada uno de nosotros".En tal sentido, el legislador entrerriano dijo que "es muy prematuro hablar sobre lo que va a pasar en el Senado porque el proyecto sufrió una reforma cuando se votó en particular. Hoy, en este momento, por mis valores y mis principios yo estoy en contra, pero no voy a dejar de revisar los artículos que vienen de Diputados". Y estimó que "habrá mucho debate en varias comisiones y nosotros vamos a ir evaluando y escuchando todas las voces y posiciones. Será un trabajo casi como se hizo en Diputados", mencionó y estimó que el trabajo demandará unas tres semanas.Finalmente, destacó: