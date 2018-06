Carrió: La legalización del aborto "no es un debate histórico, es trivial"

La diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica) afirmó que el debate del proyecto sobre la legalización del aborto "no es histórico", sino que "es trivial", al tiempo que ratificó que no hablará en el recinto y que la mayoría de su bloque votará en contra del proyecto.

En los pasillos del Palacio Legislativo, la diputada de Cambiemos insistió en minimizar la importancia del debate y tildó a la movilización callejera a favor del proyecto como "indigenismo urbanista".



Además de Carrió, otros ocho integrantes de su bloque votarán en contra; en tanto que Juan Manuel López será el único que lo hará a favor de la iniciativa.



"Voy a votar que no; y cuando votemos el Código Penal voy a resolver el tema; estoy en contra de los extremos para resolver cuestiones tan complejas para la humanidad como esta", expresó.