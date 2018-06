Senado aprobó pliegos de las funcionarias del CGE, Marta Landó y Marisa Mazza

En la sesión de este miércoles, la Cámara de Senadores dio acuerdo constitucional a la profesora Marta Teresa Irazábal de Landó para que sea nombrada Directora General de Escuelas.



El senador Lucas Larrarte, presidente de la Comisión de Acuerdos, hizo el informe ante el Cuerpo: explicó que una vez recibido el pedido se cumplieron todos los pasos previstos en el reglamento y durante el período abierto para hacer presentaciones, en este caso particular, hubo una manifestación escrita objetando a la profesora.



"Nos hemos encargado de desentrañar todos los hechos", reveló y recordó que en la audiencia pública se le pidió a la profesora que hiciera su descargo, y acompañó una presentación con mucha documental.



Relató ante el Cuerpo lo que pasó en aquella audiencia y que específicamente se le preguntó sobre las impugnaciones y allí explicó en detalle cómo había ejercido sus funciones, tanto como vocal del Consejo de Educación y como directora departamental de escuelas de Gualeguaychú. "Todas las expresiones fueron precisas y contundentes", acotó el legislador.



Además, la comisión recibió informes de la Anses y de la Caja de Jubilaciones. "No encontramos motivos para negar el acuerdo", añadió y después leyó el artículo que apoya el nombramiento de la profesora Landó como Directora General de Escuelas.



Después hizo uso de la palabra el senador Francisco Morchio y adelantó que su bloque vota favorablemente, y en su carácter de titular de la Comisión de Educación y representante de Gualeguay, señaló que la profesora Landó tendrá que ocuparse de "las escuelas rurales que no tienen igualdad con las rurales".



Informó que hay muchos días sin clase, prácticamente dos meses menos de clase en la zona rural que en la zona urbana. "Hay mucho que hacer, hay que trabajar mucho sobre el tema de las licencias", lanzó ante sus pares. Relató una experiencia vivida que indica que al frente de un aula era "suplente de suplente", que además vivía en esa escuela. Fustigó el porcentaje de licencias, que llega al 17 por ciento, cuando el presupuesto menciona que no debe superar el ocho por ciento.



Se comprometió a trabajar en conjunto con las autoridades del Consejo para llevar soluciones a la educación entrerriana. "Quiero agradecer y felicitar a la Comisión de Asuntos Constitucionales en el tratamiento de este acuerdo", destacó Morchio.



En relación al pedido de acuerdo para que la profesora María del Huerto Mazza, el senador Larrarte recordó todas las actuaciones y se dictó una resolución que sugiere "prestar el acuerdo constitucional" a la docente para que ejerza plenamente su cargo.



"Estoy seguro que Marta Landó se va a ocupar de todos los problemas de la educación, de todos los espacios de la provincia", argumentó Larrarte.



Despidos en el Senasa



Los senadores aprobaron un proyecto de declaración de los senadores Torres, Giano y Larrarte a través del que el Senado manifiesta su preocupación por los despidos que se están dando en Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa).



El senador Giano recordó que "desde el principio de esta gestión se ha manifestado la preocupación por medidas del gobierno nacional, que ha ido tomando en perjuicio de derechos adquiridos, en perjuicio de los más vulnerables".



Fustigó que las decisiones del gobierno nacional favorecen a un grupo cada vez más pequeño. "Tenemos un gobierno que tiene funcionarios que tienen dinero evadido en cuentas en el exterior", lanzó y mencionó que el ministro Dujovne tiene su vivienda denunciada como baldío. "No han cumplido con la ley quienes hoy tratan que el mundo confíe en Argentina", disparó en sus dichos.



Giano describió la fuga de capitales y rechazó la llegada de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que "viene a generar una dependencia absoluta y a defender un gobierno neoliberal que debe hacer escuela para cambiar Latinoamérica".



Se refirió a los despidos realizados en el Estado nacional y especialmente los que se hacen en organismos que tienen mucha importancia en el desarrollo y sostenimiento de actividades muy importantes para el país, como es el caso del Senasa, de cuyo perfil destacó el apoyo a las actividades destinadas a erradicar plagas que afectan la calidad de las materias primas que se producen en todo el país.



Por su parte el senador Roque Ferrari, desde la bancada de Cambiemos, se dirigió como "compañero" al senador Giano y dijo que "no creo que al gobierno de Macri le guste dejar trabajadores en la calle".



Rechazó que el Gobierno nacional quiera echar gente: "Él sabe bien que el Estado está sobredimensionado y en la situación que está no es consecuencia de este gobierno. El déficit no es culpa de Cambiemos que llega al gobierno porque la gente, el pueblo argentino, creyó que era necesario un cambio", argumentó.



Pidió que se espere a las próximas elecciones. "Dejemos de fustigar todo el tiempo, máxime cuando hemos presenciado un gobierno de corrupción", retrucó, recordando su origen en el Peronismo. Pidió que se deje de mirar al pasado todo el tiempo. Pidió que se apueste al futuro, dejando de lado esa crítica continua.



"No seamos hipócritas", pidió Ferrari en el recinto, anticipando que si Cambiemos se equivoca, el pueblo volverá al Justicialismo. "Busquemos que la democracia siga creciendo", propuso.



Retomó desde el Frente para la Victoria el senador de Uruguay, René Bonato, quien dijo que "se han pasado mirando al pasado, se han valido de esto para mantenerse dos años y medio". Se refirió a la corrupción del gobierno de Cambiemos al que calificó como "el más corrupto".



Sostuvo que el gobierno de Macri hace todo lo contrario a lo prometido en la campaña electoral. "Cuál es la cuestión positiva que han hecho en dos años y medio", preguntó elevando el tono y pidió que los que robaron vayan presos.



"Estoy cansado de escucharlos, gobiernen, hagan algo. La miseria del país es responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri", lanzó Bonato en el marco del intercambio, agregando que "le dan a la gente los peores momentos de su vida".



En tanto la senadora de Federal, Nancy Miranda, rechazó que ella fuera parte de la década del noventa y rechazó un futuro que no integre a todos los habitantes de esta provincia.



El senador Ballestena dijo que "les va como les va porque no conocen la realidad y me duelen algunas cosas. Si alguien metió la mano en la lata que la pague", afirmó. Mencionó documentos que muestran la incorporación de gente de Cambiemos con sueldos altísimos en cargos burocráticos del PAMI. "Es evidente que no ven la realidad", dijo.



El presidente del Bloque Cambiemos, Francisco Morchio, dijo que "se buscan los consensos y el respeto entre los bloques". "Ambos bloques hemos sido muy productivos buscando los mayores consensos posibles", agregó. Rechazó los dichos de Bonato "buscando la canchereada permanente".



Fue el senador Larrarte quien recordó cuando se quitó la partida del Senasa, al bajar las jubilaciones, quitaron montos de alquileres y después echaron gente. Lamentó que mientras hay recortes, se incorpore gente en lugares como la comisión técnica mixta de Salto Grande.



Pidió de nuevo la palabra el Senador Bonato, en referencia a la expresión de Morchio. "Por la gente que usted habla debe ser algunos de los que hace 16 años me quieren ganar una elección y no pueden hacerlo. Esto no es un partido de truco, estamos en una situación difícil a la que nos ha llevado este gobierno. Hay que vivir la situación en la calle".



Nicolás Mattiauda, sobre el proyecto en discusión, dijo que de los despedidos del Senasa han sido reincorporados alrededor de nueve y no están disminuidas las acciones de control que debe realizar.



Morchio volvió a rechazar los dichos de Bonato y defendió su accionar personal, en tanto productor agropecuario. El proyecto fue aprobado por mayoría, reproduce APF.



Bicameral ley de Comunas



Los senadores, al tomar conocimiento de las comunicaciones oficiales, designaron como representantes ante la comisión bicameral para analizar el proyecto de Ley de Comunas a los senadores de Tala, La Paz, San Salvador, Colón, Nogoyá, Diamante y de Paraná, Héctor Blanco, Aldo Ballestena, Lucas Larrarte, Pablo Canali, Beltrán Lora, Rogelio Schild y Raymundo Kisser, respectivamente.



Homenaje a Guillermo Alfieri



El senador Ángel Giano realizó un homenaje a la figura del periodista Guillermo Alfieri, homenajeando con ello a los periodistas entrerrianos. "A lo largo y lo ancho de la provincia sentíamos los dichos de colegas y dirigentes en todos los medios, que lo conocieron mucho más que quien habla", expresó.



Indicó que ese reconocimiento no fue casual porque muchos de los que se expresaron, "fueron sus alumnos, quienes lo nombran y sienten como su maestro, no solo al momento de las aulas, sino en la vida misma", acotó.



El legislador de Concordia mencionó la trayectoria de Alfieri, a quien definió como "profundamente humano, que conceptualizaba la pluralidad como un elemento necesario". "El buen periodista, con la mayor objetividad posible debe retratar los acontecimientos", dijo Giano en relación a las enseñanzas de Alfieri en el aula. Relató el modo en que el profesional cubrió actos en la legislatura. Alfieri fue víctima de la dictadura que comenzó en 1976.



"Creemos que esa pérdida nos debe hacer recordar a Alfieri como lo que fue, formador de formadores, un maestro. Este homenaje lo hacemos extensivo a todo el periodismo", resaltó Giano.



Por su parte el senador Kisser dijo que "tenía una fina pluma" y recordó las "notas muy sustanciosas, críticas. La llegada de Alfieri a Paraná desde la Rioja, después del cautiverio, enriqueció al periodismo de la provincia de Entre Ríos".



Agregó en los homenajes a la figura de la artista Estela Berduc, que falleció el domingo 3 de junio. "Tenía una personalidad particular, la hemos visto actuar en obras de teatro y no pasó desapercibida", recordó el Senador de Paraná. "No pasó desapercibida", exaltó, elogiando su aporte a la cultura.



En tanto Rogelio Schild recordó las figuras de Martín Miguel de Güemes y de Manuel Belgrano, "valorados y reconocidos" por todos, destacó.



Otro recuerdo fue para la Uader que comenzó a funcionar el 8 de junio del año 2000. En este punto reclamó por el edificio para la institución.



Reforma Universitaria



Se trató, sobre tablas con despacho de comisión, un proyecto de ley que declara en el ámbito de la provincia al año 2018 como "Año del centenario de la Reforma Universitaria". El senador Raymundo Kisser lo consideró un hecho histórico de junio de 1918 y significó el ascenso de los sectores más humildes a las universidades y tuvo impacto en América Latina. No podemos pensarlo solo como un tema universitario. "Fue un hecho político trascendente", resaltó, indicando que por ejemplo en Perú fue el motivador de un partido político como el APRA.



Según Kisser el mayo francés tuvo los mismos principios y valores que se elevaron en Córdoba en 1918. Ensalzó la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. "Allí el docente no tiene límites para expresar su pensamiento", enfatizó, elogiando los concursos y el fortalecimiento de la investigación. "Muchos somos hijos de esa reforma", dijo Kisser. Añadió la importancia de la participación de la juventud de aquel momento. "Valoro y resalto el rol de la juventud en la sociedad, es la que ha producido los grandes cambios", sostuvo en el recinto.



El proyecto venía con media sanción de la Cámara de Diputados y se avanzó con este, sumando los antecedentes de uno presentado por el senador de Nogoyá, Beltrán Lora, lo que fue explicado por el Senador Rogelio Schild.



Fue este legislador quien, además de adherir a la "reseña intensa de Kisser", sumó la mención de algunos de los hechos que surgieron de aquel movimiento. Entre estos destacó que los sectores más humildes pudieran empezar a ser parte de la vida universitaria. "Es fundamental la universidad libre y gratuita. Abierta al pueblo y al servicio del pueblo", consignó.



Otros temas reservados con despacho



Se aprobó el proyecto de ley del senador Larrarte que modifica el artículo 1º de la ley 10.457 que autoriza al superior gobierno de la provincia a aceptar la donación de un inmueble formulada por el municipio de San Salvador.



"Se trata de corregir un error contenido en la ley ya sancionada por esta legislatura, y salvado esta cuestión formal se podrá escriturar a favor de un establecimiento educativo", explicó. Se aprobó por unanimidad y pasó a la Cámara de Diputados.



Se le dio media sanción al proyecto de ley del senador Piana, por el que se declara monumento histórico y patrimonio arquitectónico provincial al predio y edificios que componen el casco de la estancia "La Florida" ubicada en el departamento Federación. Fue construida en principios del siglo 19, constituyendo la base de una colonia ocupada por italianos. Allí funcionó la primera escuela y hoy día es un espacio que recorre el turista y muy apreciado por todos los habitantes de la zona. Pasó a la Cámara de Diputados.



Avanzó el Cuerpo con otro proyecto de Giano que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el sector del inmueble establecido en la ordenanza 33.802/2008, con excepción de los inmuebles desafectados por ordenanza 35.378/2014, que tendrá como fin la intervención del programa Promeba dos proyecto, de la ciudad de Concordia.



Inmediatamente el senador Morchio pidió que se trate sobre tablas el proyecto de la diputada Tassistro, en revisión, por el que se declara patrimonio histórico arquitectónico de la provincia al cementerio municipal de Gualeguay. El senador indicó que se trata de un pedido hecho desde la municipalidad de Gualeguay, que apunta a la conservación de un espacio que es reflejo de historia y base de investigaciones. El proyecto fue sancionado y pasó al Ejecutivo para su promulgación.



Pedidos de Informe enviados al Ejecutivo



En la sesión ingresaron varios pedidos de informe. Por contar todos con tres firmas, fueron girados de inmediato al Poder Ejecutivo.



En uno de ellos los senadores Morchio, Schild y Mattiauda, solicitan que se informe sobre el funcionamiento del Consejo Provincial del Niño, el adolescente y la familia (Copnaf).



En otro se solicita al poder ejecutivo informe si el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa) ha recibido durante el corriente año informes, denuncias o notificaciones de cualquier acción que haya derivado en un impacto ambiental relacionado con la estancia "La Calera", ubicada en el departamento Islas del Ibicuy. Tiene las firmas de los senadores Morchio, Kisser, Ferrari, Schild y Olano.



Detalles del funcionamiento del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), piden los senadores Kisser, Schild y Ferrari.



Con las firmas de los senadores Lora, Kisser y Ferrari se enviaron pedidos de informe para conocer de la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, detalles de los hechos acontecidos en el penal de la ciudad de Victoria, donde murieron cinco internos; y otro referido al funcionamiento del Instituto Provincial del Seguro. (APFDigital)