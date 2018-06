Rige la suspensión de loteos en Entre Ríos

A través del Decreto 1.493 del Ministerio de Gobierno y Justicia se dispuso la suspensión, por 90 días corridos, de la registración de mensura cuyo objeto sea la subdivisión de terrenos rurales, tal como se expresa en la ley provincial N° 6.041 y modificatorios.



La medida fue implementada por el gobierno provincial debido a las numerosas inquietudes planteadas por las Juntas de Gobierno, a través de la Dirección que las nuclea, respecto a los avances en urbanización que no cuentan con los requisitos necesarios.



La legislación dispone en sus incisos a) b) y c) que la suspensión aplica cuando: se trate de fraccionamientos de inmuebles rurales destinados a satisfacer intereses, servicios u obras públicas; los afectados a la explotación de salinas, canteras u otros yacimientos de minerales o rocas y los concedidos para fines de cateo; las subdivisiones que surjan conforme a la ley provincial N° 2.559, de creación de pueblos y colonias.



El decreto dispone también que los organismos competentes podrán dar continuidad a las tramitaciones que se encuentren en curso, mientras dure el plazo de suspensión establecido, excepto la registración de la documentación de mensura que no sean de interés público.



Asimismo, se propone la invitación a los municipios provinciales para la adopción de medidas con igual fin.