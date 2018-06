Política

Sobre proyecto en el Senado

Miércoles 13 de Junio de 2018

Faltas por días de lluvia: "Hay proyectos que generalizan demasiado"

En relación al proyecto presentado por el senador Mattiauda que pide computar las faltas no justificadas los días de lluvia, la directora de la escuela Moreno dijo que esos días los chicos no van porque no tienen ropa o calzado seco.