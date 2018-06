La Región Centro pidió equidad en el esfuerzo ante los requerimientos de Nación

Decisión estratégica

Las Jornadas

Decisiones y acuerdos

Los gobernadores de la Región Centro pidieron equidad en los esfuerzos ante los requerimientos del gobierno nacional. "El esfuerzo debe ser equitativo, no solamente a costa del sacrificio de nuestras provincias sino que también tiene que haber una compensación sobre todo de los centros más densamente poblados de nuestro país", afirmó el gobernador Gustavo Bordet al asumir la presidencia pro témpore de la Región Centro.En el marco de la XIII Reunión Institucional que se realizó en el Salón Auditorio del Centro Cívico de Córdoba, la Junta de Gobernadores que integran Gustavo Bordet, de Entre Ríos; Juan Schiaretti, de Córdoba; y Miguel Lifschitz, de Santa Fe, acordó solicitar al gobierno nacional la continuidad de las inversiones de infraestructura comprometidas a las provincias de la Región Centro: Ruta 18 tramo pendiente, puente Santa Fe-Paraná, Traza Vial Victoria-Rosario, Ruta 11 Santa Fe-Chaco, continuidad Ruta 19, Ruta 158 Autovía San Francisco-Río Cuarto, Ruta 8 Autovía Río Cuarto-Villa Mercedes, y el corredor ferroviario Rosario-Belgrano Cargas.Los tres gobernadores de la Región Centro suscribieron un convenio con el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Juan José Ciácera, destinado a créditos por 30 millones de pesos para la mejora genética y sanitaria de los rodeos bovinos de la región.El flamante presidente pro témpore de la Región Centro, Gustavo Bordet, en su discurso hizo mención al contexto nacional: "No son momentos sencillos", e indicó que en ese marco, "tenemos que hacer dobles esfuerzos", y mencionó el Pacto Fiscal acordado con el gobierno nacional "que hacía mucho tiempo que veníamos reclamándolo para recuperar derechos"."También hemos asumido compromisos", manifestó el mandatario entrerriano, para destacar que "lo venimos haciendo, y nuestras tres provincias han bajado el déficit fiscal, son provincias que están ordenadas, que estamos propendiendo a equilibrios fiscales en cada una de nuestras administraciones"."Estamos también dispuestos a hacer el aporte que nos requiere el gobierno nacional; es un momento complejo, porque así lo entendemos, pero también de la misma manera entendemos que este esfuerzo debe ser equitativo, que no puede ser solamente a costa del sacrificio de nuestras provincias sino que también tiene que haber una compensación sobre todo de los centros más densamente poblados de nuestro país, porque no puede seguir centralizándose de esta manera, y las provincias cada vez tenemos que hacer más sacrificios y esfuerzos", enfatizó.Afirmó que la reactivación de la Región Centro tuvo que ver con "un acto claro de reafirmación de nuestro federalismo y de nuestras autonomías provinciales" y con una decisión "que se fundamentó en lograr constituir un bloque regional que nos permita posicionarnos, tanto en el ámbito nacional pero fundamentalmente para poder salir al mundo a vender nuestra oferta exportable". Y en ese sentido aseguró que "el trabajo que se nos abre por delante, el futuro para la Región Centro, tiene un techo que todavía está muy lejos de alcanzar y tenemos un trabajo arduo que realizar para poder lograrlo".Luego indicó que "entendemos que en nuestra región debemos plantearnos políticas públicas que propendan al desarrollo", sobre todo de las economías regionales que es donde está "la generación de empleo, la sustentabilidad de muchas familias de las tres provincias que representamos", por lo que resulta "clave" tener políticas públicas comunes.Aprovechó la oportunidad, porque estuvieron reunidos los cuatro foros, para agradecer por el trabajo articulado en cada uno de los estamentos y por el trabajo "silencioso", que en muchas ocasiones resulta "clave para el desarrollo y el futuro, como lo es también en materia de obras de infraestructura".En ese sentido, se refirió a importancia de la Hidrovía Paraná- Paraguay para el desarrollo de las provincias, y de lo que "significa tener una plataforma desde el pacífico para llegar a Asia ya que todos nuestros mercados últimamente están orientados hacia allí; tenemos que bregar también por la navegabilidad de nuestro río Uruguay, integrado con el vecino país porque nos abre también una posibilidad a la Hidrovía. Y la conexión vial que se requiere imperiosamente para que se pueda trabajar integrados, no sólo entre las tres provincias, sino también entre el conjunto de lo que representan el resto de las provincias del NOA y NEA para poder llegar a buen destino con nuestros sistemas productivos", consideró Bordet.Sostuvo que es "sumamente necesario replantearnos el trabajo mancomunado, al lado de nuestros foros, de nuestros trabajadores y empresarios, entendiendo que nuestros sistemas productivos tienen que tener una prioridad clara. Esas son las definiciones que entre todos debemos tomar, quienes tenemos responsabilidad de gobierno y quienes trabajan desde el ámbito que les atañe. Lograr esta armonización y articulación para poder llevar a buen puerto nuestros objetivos comunes: tener producción, empleo, desarrollo y pensar en provincias y en un país que trasciendan las gestiones de gobierno", finalizó el gobernador.Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, sostuvo que, junto a Bordet y Schiaretti, "se tomó la decisión de revitalizar el trabajo de la Región Centro, entendiendo que era una decisión estratégica que tiene que ver con el desarrollo de nuestras tres provincias y con la necesidad de equilibrar el desarrollo de la Argentina, además de mostrar políticas y estrategias comunes desde estas tres provincias que son tan importante para el presente y el futuro de nuestro país", remarcó.En tanto que el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, resaltó que "el trabajo y los objetivos continuaron desarrollándose más allá de quien ejerza la presidencia pro témpore", destacó que "esto habla muy bien, no sólo de la decisión política de los gobiernos provinciales de profundizar y avanzar, sino también de los actores de la sociedad civil que se aferran a la construcción de la región centro para darle una salida que sea más equilibrada desde el punto de vista federal a nuestro país".También reclamó mayor equidad hacia las provincias con respecto al centralismo porteño y la destrucción de recurso y de obras públicas hacia las provincias. Por otro lado, mencionó la importancia de obras estratégicas como la Hidrovía Paraná-Paraguay, la terminación de la ruta 18 y el puente Paraná-Santa Fe.Junto a sus pares de Córdoba, Juan Schiaretti, y de Santa Fe, Miguel Lifschitz, Bordet participó en el acto de cierre de las jornadas que se iniciaron el martes y culminaron este miércoles en el Centro Cívico de la ciudad mediterránea, convocadas por la mesa ejecutiva de la Región Centro y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) que preside Juan José Ciácera.El mandatario entrerriano fue recibido por el gobernador anfitrión, junto a su par de Santa Fe en la Casa de Gobierno de Córdoba, donde tuvo lugar la reunión de la junta de gobernadores de la Región Centro.Luego de ello se inició el acto en el Centro de Convenciones, donde se presentó un video institucional y la nueva marca de la Región Centro, tras lo cual se realizó la lectura de las conclusiones de los diferentes foros.Durante dos jornadas, legisladores nacionales, intendentes, representantes del consejo de la sociedad civil y a autoridades y técnicos del CFI trabajaron en distintas comisiones en la evaluación de lo realizado en el último año en el proceso de integración y en las proyecciones para el próximo período.El gobernador Bordet estuvo acompañado por ministros provinciales, funcionarios, legisladores, e integrantes de todos los foros.En el marco de su visita a Córdoba, el gobernador Bordet junto a sus pares Schiaretti y Lifschitz, visitaron la sede del rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, donde fueron recibidos por el rector Hugo Juri. Las actividades protocolares se enmarcaron en los festejos del aniversario del centenario de la reforma universitaria.Durante el acto de clausura los tres gobernadores de la Región Centro suscribieron un convenio con el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Juan José Ciácera, destinado a la mejora genética y sanitaria de los rodeos bovinos de la región.Mediante este acuerdo el CFI asignará la suma de 30.000.000 pesos de su Línea de Créditos para la Reactivación Productiva; con el objetivo de poner en marcha un programa de financiamiento para aumentar la producción y productividad, de los pequeños y medianos establecimientos ganaderos que presenten proyectos rentables y sustentables en el tiempo.Además, definieron "promover y fortalecer mecanismos y acciones de articulación conjunta para la prevención y lucha contra el narcotráfico de estupefacientes y narcomenudeo".También acordaron "conformar el Gabinete Productivo Permanente de la Región Centro, integrado por los funcionarios de las áreas ministeriales de producción, industria, ciencia y tecnología, agricultura y ganadería, en reuniones periódicas, integrando a los Foros del Consejo de la Sociedad Civil".

Una Comisión de Género integrada por representantes de cada una de las provincias, destinada a tratar temas relacionados al maltrato familiar y la violencia contra la mujer fue otra de medidas acordadas.Asimismo, acordaron continuar y potenciar la realización de los Juegos Federados de la Región Centro con la modalidad que se vienen realizando y las nuevas disciplinas que se incorporen. También establecer la Feria Región Centro de Industrias Culturales como un evento anual de la Región.Por otro lado, desarrollar y consolidar el sistema transversal del Corredor Bioceánico vial ferroviario, posibilitando la salida de productos a mercados asiáticos a través del Océano Pacífico; y propiciar la transformación del actual sistema logístico comercial a un sistema sustentable en términos de: integración, logística, multimodalidad, sustentabilidad ambiental y desarrollo de beneficios macroeconómicos y sociales de la Región Central de la Argentina.