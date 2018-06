Detectaron a Macri un quiste pancreático benigno: No requiere de tratamiento

Un estudio médico practicado hoy al presidente Mauricio Macri constató la presencia de un quiste en su páncreas que, por ser benigno, no requiere tratamiento, según se informó oficialmente.De acuerdo con lo consignado a través de un comunicado de prensa, esta mañana el mandatario fue sometido a una resonancia magnética que confirmó un diagnóstico derivado de los estudios que se había practicado el 23 de mayo pasado.Ese diagnóstico daba cuenta de la presencia de un quiste pancreático preexistente de carácter benigno, lo cual fue confirmado hoy, y del que derivó la conclusión de que no requiere de tratamiento alguno.Así lo consignó un comunicado emitido luego de que Macri concurriera esta mañana a una clínica privada del partido bonaerense de Vicente López, Diagnóstico Maipú, a practicarse el estudio."El presidente Mauricio Macri realizó una serie de estudios de rutina el 23 de mayo en el Centro de Diagnóstico Maipú. Una ecografía abdominal mostró la existencia de un quiste pancreático preexistente de carácter benigno. Hoy, en el mismo Centro, se le realizó una resonancia magnética y se obtuvo el mismo diagnóstico, por lo que no es necesario realizar tratamiento alguno", indicó el texto difundido por Presidencia.