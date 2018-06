Docentes entrerrianos de Sadop adhieren al paro general dispuesto por CGT

SADOP Seccional Entre Ríos emitió esta mañana un comunicado para dar a conocer que "adhiere al paro convocado por SADOP Nación, en consonancia con lo dispuesto por el Consejo Directivo Nacional de la CGT, para el próximo 25 de junio", señala el escrito.

"El Paro Nacional dispuesto encuentra sus razones en la necesidad de expresarle al GOBIERNO NACIONAL nuestro más enérgico repudio al AJUSTE SALVAJE al que somete a los trabajadores", sostienen.

"El veto a la rebaja de tarifas aprobado por el Congreso Nacional, el anunciado acuerdo con el FMI, sus consecuencias sobre el empleo, la obra pública, los Sistemas de Seguridad Social, las Economías Regionales y los Servicios Públicos no hacen más que agravar dramáticamente la ya insoportable situación social", remarca el comunicado de los docentes privados entrerrianos.



"No vamos a permitir que el ajuste lo hagan otra vez los que menos tienen, los trabajadores ocupados y desocupados, los jubilados y los sectores más vulnerables, que ya viven en condiciones sociales extremadamente precarias.

No vamos a tolerar que se insista en ajustar más la economía social en busca de un equilibrio fiscal", afirman desde Sadop.

"Los números deben cerrar con los trabajadores adentro. Basta de ajustar a los que menos tienen", cierra el comunicado.