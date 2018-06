La despenalización del aborto tiene dictamen de mayoría y va camino a Diputados

La despenalización del aborto superó la primera prueba en la Cámara de Diputados. A horas de una sesión histórica, el proyecto obtuvo dictamen de mayoría en el plenario de comisiones con 64 firmas, contra las 57 que reunió el rechazo. Así, la iniciativa ganó importante envión de cara al debate en el recinto, donde la votación se presenta muy peleada.



La camporista Mayra Mendoza y Lucila De Ponti (Movimiento Evita) caminaron los pasillos de la sala de reuniones del Anexo C para garantizar las firmas, una por una, en el transcurso de la última reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, Salud, Familia y Mujer, y Legislación Penal.



El dictamen mayoritario incorporó los cambios consensuados en los últimos días, que fueron repasados por la radical Brenda Austin. "Esto es producto de un verdadero proceso de diálogo y de construcción de consensos, y tiene que ver con un paso necesario que tiene que dar nuestro país", resaltó la diputada.



El texto con mayoría de firmas despenaliza el aborto hasta las 14 semanas de gestación, y luego de ese plazo, si se da alguna de las siguientes causales: violación, peligro para la vida o la salud de la mujer, o si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto. Además, incorpora el derecho a la objeción de conciencia individual para los médicos -previa inscripción en un registro- y crea consejerías integrales no obligatorias pre y post aborto.



Del lado de los detractores del proyecto, Carmen Polledo (Pro), titular de la Comisión de Salud, anunció que se reunieron 381 mil firmas de ciudadanos en contra de la ley. La riojana Karina Molina y los santafesinos Lucas Incicco y Gisela Scaglia -los tres del Pro- fueron los encargados de leer los fundamentos del rechazo.



"La única solución que proponen para las desigualdades e injusticias que describen es el aborto, con un claro mensaje para quienes se enfrente a su propuesta: 'Si no aceptás el aborto, aceptás la muerte de las mujeres que se encuentran en estado de vulnerabilidad'. Una especie de elección obligada entre uno y otro sin posibilidad de opción por ambos", plantearon los antiabortistas.



Advirtieron además que "la cifra de 500 mil abortos está sobreestimada y faltan datos serios y confiables sobre la cantidad de abortos que se realizan en Argentina, de modo que no puede esgrimirse dicha cifra como principal motivación para una decisión en la que están en juego valores tan decisivos".



"Lo que busca este proyecto, poniendo el acento sólo en la legalización del aborto, no es reducir verdaderamente la tasa de mortalidad materna sino utilizar datos y cifras falsas para instalar en nuestro ordenamiento jurídico el derecho al aborto libre. Y asimismo, se propone una modificación legislativa sin contemplar que el ordenamiento legal de nuestro país se construye a partir de la vida como valor superior, lo cual resulta incompatible con el aborto", concluyeron.



