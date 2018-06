Solanas: "No creo en la madre independiente cuando hay otra vida"

Sociedad No hay denuncias ni condenas por abortos en Entre Ríos

"Estoy a favor de las dos vidas. Hay que proteger a ambas vidas. Es lo que me dicta mi conciencia y mi corazón. Es mi posición humilde y respetando a todos los sectores", dijo el diputado Julio Solanas sobre su postura ante el proyecto para despenalizar el aborto."Quiero contarles a los entrerrianos que he tomado mucha responsabilidad este tema. Soy parte de la comisión de legislación general y participé de en la mayoría de las sesiones que eran de casi 7 horas cada una, donde pude escuchar a todas los ponencias", argumentó Solanas."No creo en la madre independiente. Hay otra vida en su vientre y eso debe defender. Creo que el Estado debe trabajar en un gran programa de educación sexual, que ya existe, pero que no se aplica bien. Se deben crear centros obstétricos de emergencia y debe haber apoyo económico para esas mujeres embarazadas de bajos recursos"."Obviamente que no me gusta que ninguna mujer vaya detenida, pero repito, hay que defender las dos vidas", finalizó Solanas, que de esta forma engrosará la lista de diputados que darán el "NO" al proyecto de aborto legal en nuestro país.