"Pino" Solanas: "No podemos aceptar más tragedias en el mar"

Este fin de semana la opinión pública se conmovió por la desaparición del pesquero Rigel, una embarcación que con nueve tripulantes había zarpado desde Mar el Plata y desapareció en la madrugada del sábado cuando navegaba a la altura de Chubut.



Ante ello, el senador Fernando "Pino" Solanas reclamó "impulsar el tratamiento en el Senado de un proyecto de ley que proteja a los trabajadores de la Industria Naval Pesquera y determine la vida útil de las embarcaciones. No podemos aceptar más tragedias en el mar. Los barcos con más de 50 años deben pasar a desguace", manifestó.



"Los trabajadores de la industria pesquera merecen zarpar con todas las medidas de seguridad que correspondan. ¿Cómo es que la Prefectura Naval Argentina habilita salir al mar a estas embarcaciones que están lejos de estas en condiciones?", sentenció Solanas



En ese marco, el senador de Proyecto Sur sostuvo que "Macri debe tomar conciencia que toda nuestra flota de mar está destruida y es obsoleta. No hay reparaciones ni hay mantenimiento. No podemos seguir arriesgando la vida de las personas por culpa de un gobierno al que no le importa nuestra industria".



Parlamentario.com.