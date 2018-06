Docentes universitarios de AGDU van al paro este jueves y viernes

La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) adhiere al paro convocado por las CTA para los días jueves 14 y viernes 15 de junio, al que adhirió la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), a la que AGDU pertenece como miembro de base.

"En el marco de lo definido por Conadu y atento a los últimos eventos de público conocimiento, en el marco del plan de lucha de los docentes universitarios en defensa de la Educación pública en general y de la Universidad en particular, convocamos a paro los días 14 y 15 de junio", expresaron desde el gremio de docentes universitarios entrerrianos.



La medida se tomó en el marco del plan de lucha en defensa de la educación pública en general y de la universidad en particular. Los docentes universitarios entrerrianos rechazan el ajuste en los salarios y el recorte del presupuesto universitario.

"Que se escuche nuestra voz: basta de ajustar los salarios y el presupuesto universitario. No al vaciamiento del sistema científico. Sí a la universidad pública y comprometida con los intereses y necesidades de nuestro pueblo", reclamaron además.