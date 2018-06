En la ciudad de Rosario del Tala, y con la presencia de más de 800 dirigentes de toda la provincia, se realizó el congreso provincial de la "Liga de Partidos Vecinales y locales", donde se confirmó la confederación de las más de 40 agrupaciones vecinales reconocidas y en formación para presentar propuestas locales en todo el territorio provincial y avanzar en un horizonte común, frentista, para acercar la política a la gente, interpretar sus necesidades, y conformar o ser una alternativa en 2019.



La apertura estuvo a cargo del ex intendente de Rosario del Tala José Zuluaga, quien agradeció la presencia de todos, e invito a trabajar por el vecino, por sus necesidades, salir de la trampa propuesta por los funcionarios actuales, y dar respuestas al vecino, que se sienta parte del gobierno". Zuluaga también reclamo a los funcionarios investigados que renuncien a sus fueros, pero de verdad, no con consignas vaciás, que den cuenta de sus actos, y sostuvo que "cuando fui investigado por una maniobra de propios y ajenos me presente a la justicia, y no solo fui sobreseído sino que se confirmó que se trataba de una jugada política para sacarme de la cancha".