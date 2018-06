Triaca: "Los paros no han sido útiles"

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, salió al cruce del triunviro de la CGT Carlos Acuña, al sostener que "los paros no han sido útiles, luego de que el dirigente sindical amenazara con convocar a una huelga general si el Gobierno no atiende los reclamos de la central obrera.





"Más allá de la decisión que tome la dirigencia de la CGT, creemos en la voluntad de la negociación y que los paros nunca han sido útiles en la Argentina, sentarnos en una mesa a discutir sirve mucho más para modificar la realidad", aseguró el funcionario en diálogo con radio Mitre.



La CGT postergó el eventual anuncio sobre un paro hasta el próximo martes, cuando se reanudarán las negociaciones con el Gobierno para recomponer los salarios por encima de la pauta del 15 por ciento promedio que muchos gremios ya firmaron en sus respectivas paritarias.



"Si no existe consenso para que un artículo no esté, creo que tenemos que priorizar los consensos. En todo caso, se discutirá en otro momento cuando haya los consensos necesarios", aclaró Triaca, que aclaró que al Gobierno le interesa "cuidar el poder adquisitivo" de los trabajadores.



Entre los reclamos que la CGT le acercó al Gobierno la semana pasada figuran el cese de despidos y la exclusión del aguinaldo de junio en el cálculo del impuesto a las ganancias, entre otros ítems que se tocaron en la última reunión en Casa Rosada.



"El Gobierno nos convocó, pero de estos diálogos si no hay respuestas firmes que le lleguen a los bolsillos y a los puestos de trabajo de la gente, no sirve para nada el diálogo si no hay respuestas y no escuchan", sostuvo el sábado Acuña.



En ese sentido, ratificó: "Si el martes no tenemos la respuesta positiva con respecto a estos temas, el Consejo Directivo (de la CGT) tiene por unanimidad decretado el paro".



El líder del Sindicatos de Obreros de Estaciones de Servicio, GNC, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos (Soesgype) aseguró que ellos quieren "trabajar" y no "parar", pero que es el Gobierno el que puso al sindicalismo en este brete "ante semejantes situaciones de pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, de los puestos y las fuentes de trabajo" .



"Es un combo que generó una situación de la que hay que ponerse al frente y había que hacer una protesta y lo mejor nos pareció que era un paro por 24 horas", explicó.