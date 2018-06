Michetti: "Abortar no es decisión de cada mujer porque decide sobre otra vida"

A pocos días de que la Cámara de Diputados trate el proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, Michetti sostuvo que esa práctica implica "decidir sobre otra vida" y que, por lo tanto, no se trata de "una decisión de cada mujer".



"Tenemos mujeres que mueren por abortos mal practicados, es un tema de salud pública que existe, pero no acepto que para mejorar esta situación estemos coartando la vida de otro", afirmó la Vicepresidenta en declaraciones al canal América.



La presidenta del Senado aseguró que su postura frente a este tema surge "desde un humanismo recalcitrante, que no tiene que ver con religión sino con que el primer derecho es el derecho la vida".



"Con el privilegio de haber podido a vivir siento que no tengo ningún derecho para decidir sobre la vida de los demás", agregó la referente de Cambiemos, al tiempo que contrastó el aborto con la adopción, a la que definió como "una maravillosa opción pro vida".



Por otra parte, Michetti admitió que en los países donde se legalizó el aborto la mortalidad materna bajó, pero sostuvo que en ninguna "se eliminó el aborto clandestino con esta medida".



La Vicepresidenta consideró que es necesario intensificar las políticas de educación sexual y reparto de anticonceptivos para "ir educando cada vez para que no exista ningún tipo de aborto".