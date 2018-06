Castrillón: "La legalización del aborto es excesiva"

El titular del máximo tribunal provincial no rehusó meterse en la discusión pública sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo que se está debatiendo en el Congreso de la Nación y se mostró partidario de que el aborto no punible tenga "una regulación aggiornada a la realidad actual, no a la época del Código Penal, que es cuando se implantó a la impunibilidad. En esa época mirábamos 'El Zorro', hoy los chicos juegan a la play. No es la misma situación, la sociedad ha cambiado en algunas cosas para bien y en otras para mal", graficó.



"Yo creo en una no punibilidad más extendida que la existe hoy en casos puntualmente regulados", precisó a APF.



En orden a esto, graficó: "Hoy hablamos del embrión y la posibilidad de unir un óvulo con un espermatozoide fuera del cuerpo de la mujer y luego introducirlo. Entonces, al ingresarlo en la mujer ¿es persona o no es persona? Estamos hablando del valor de la persona que lo porta y del valor de la persona que es portada y el valor de esta última persona debe ser defendido por un defensor".



"En el juego del valor de la persona portada y de la libertad de la persona portadora debe estar el análisis de la no punibilidad. No en el libertinaje. El libertinaje no soluciona nada", sentenció.