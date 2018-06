En Congreso Regional, la UCR debate este sábado la reforma política

El presidente de la Mesa del Congreso Provincial, Julián Rubio, adelantó que el objetivo será "expresar una mirada integral y general del proyecto presentado por el Ejecutivo".



El exdiputado provincial explicó que pese a que el partido venía realizando congresos en distintos departamentos de la provincia, la invitación al Senado para debatir la reforma política impulsó un cambio de planes.



"La convocatoria aceleró todo y decidimos unificarlo este sábado en Gualeguay, por ello vale reconocer el esfuerzo de los congresales y correligionarios para trasladarse y dar sus opiniones y pareceres sobre la reforma del código electoral", destacó.



En este sentido, insistió que "este Congreso demuestra que es un partido que está movilizado frente a distintas dificultades y situaciones que se presentan en el país y la provincia".



Rubio explicó a APF que en esta oportunidad el partido estará abocado a "discutir críticamente" el proyecto de reforma política que presentó el Ejecutivo provincial, aunque no descartó que se toquen temas de la coyuntura nacional y provincial.



"Somos responsables y entendemos que la discusión no se va a agotar a partir del Congreso del sábado, pero al menos queremos expresar una mirada integral y general de lo que es el proyecto, con posibilidad de pronunciarnos luego en detalle". No obstante, Rubio expresó que desde el radicalismo siguen insistiendo en que ésta "no es una reforma política, sino una mera reforma del código electoral".



En este sentido, adelantó que en el debate del jueves en Senadores seguramente se introducirán "cuestiones como el fortalecimiento y financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, minorías e implementación de la boleta única como se viene utilizando en el partido desde hace un tiempo, entre otros temas que no han sido tenidos en cuenta a la hora de la elaboración del proyecto".



Por último, resaltó que la UCR "es el único partido político que enfrenta todo de manera democrática, en donde no hay un verticalismo, sino una horizontalidad en el tratamiento de todos los temas", e insistió en que esto le permitirá llevar al inicio de las rondas de conversación con el Gobierno provincial "una opinión en donde la totalidad de los departamentos tuvo la posibilidad de participar y expresar qué es lo que quiere como partido frente a la reforma que se plantea".