CGT sostiene la amenaza de paro si no tiene "respuesta positiva" a sus pedidos

"Si el martes no tenemos respuesta positiva, el consejo directivo por unanimidad quiere el paro, ya lo queríamos", advirtió Acuña en declaraciones a radio Mitre.



Tras la reunión que mantuvo el gobierno con la CGT el jueves pasado, el presidente Mauricio Macri firmó un decreto para habilitar "una recomposición salarial de 5% a pagarse en dos cuotas, entre los meses de julio y agosto, a cuenta de las cláusulas de revisión" de los acuerdos paritarios.



Sin embargo, los cegetistas no solo reclamaron una recomposición de la paritaria, que en su mayoría cerraron en 15%. Como anticipó ámbito.com, también exigieron el freno a los despidos en el ámbito estatal y privado, el retiro del proyecto de ley de reforma laboral, el pago de las deudas a las obras sociales y la eximición del Impuesto a las Ganancias del medio aguinaldo de junio-julio.



Luego de ese encuentro, el consejo directivo de la CGT pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes, cuando se reunirá nuevamente con el Gobierno para buscar un acuerdo que evite el paro general que reclaman varios sectores sindicales. "El martes esperamos que haya una respuesta para iniciar un diálogo. Después viene la parte de las tarifas, las importaciones, las industrias nacionales que se están fundiendo por el ingreso indiscriminado de importaciones", dijo este sábado Acuña.



El líder del gremio de estaciones de servicio recordó que "la CGT había decidido convocar a un paro" y que "el gobierno, sabiendo de esta situación, convocó a una reunión para tratar de evitarlo", encuentro que se produjo el jueves, antes de una reunión del consejo directivo en la que se preveía que se definiera la fecha del paro general. "Queremos trabajar, no queremos parar. Pero, ante la pérdida de poder adquisitivo, de puestos y fuentes de trabajo en PyMEs, comercio e industria nacional, había que hacer una protesta", evaluó Acuña.



Al referirse al ofrecimiento del Gobierno del 5% de aumento, Acuña afirmó que "si no hay respuesta firme que llegue al bolsillo de la gente, no sirve para nada el diálogo".



"El Gobierno tiene que tener responsabilidad. El Presidente no cumplió ninguno de todos los compromisos que hizo", sostuvo el dirigente gremial ligado al barrionuevismo.



Por último, el triunviro de la CGT añadió que el gobierno "tiene que dejar que cada cual, en su actividad, discuta el salario en la paritaria. La paritaria no tiene que tener techo, el gobierno cada vez que pone un techo lo perfora la inflación".