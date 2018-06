Varisco: "Pase lo que pase, aunque lleve tiempo, se demostrará la verdad"

El intendente Sergio Varisco concurrió a la casa de la UCR, este viernes por la noche, en donde brindó un discurso para "llevar tranquilidad" a la población, sobre la investigación que lleva adelante el juez federal Leandro Ríos por las presuntas vinculaciones con la banda ligada al narcotráfico, liderada por Daniel "Tavi" Celis."Esta casa es de un partido que tiene más de 130 años, y ha sido la garantía de la República, de la división de poderes, y la independencia del poder judicial. Yo no voy a hablar del juez ni del Poder Judicial. Simplemente quiero decirles a los militantes que vamos a seguir gobernando Paraná como lo estamos haciendo, pero también para pedirles que sigamos militando para seguir siendo gobierno en Paraná, y para ganar la provincia", indicó Varisco, según supoManifestó en el mismo sentido:Aclaró que lo que se realizó en la noche de este viernes "no es un acto político" y que no ha buscado "partidizar el tema judicial"., recordó. "Hay mucha confusión de la gente. Los que han ido a mi despacho saben que tengo la manía de anotar todo, si atendí o me habló tal o cual persona; a todo eso lo ofrecimos al Poder Judicial porque ahí está mi actividad política, la de toda la vida. Hay anotaciones mías incluso de 2011", acotó el intendente.Dijo además a quiénes estaban presentes en la Casa del Partido que "tienen que tener la tranquilidad y la seguridad de que estamos a derecho, estamos dispuestos a ir todas las veces que sean necesarias a responder las preguntas entrando a Tribunales por la puerta grande y saliendo también por ahí, atendiendo a la prensa sin escondernos. En lo mediático, no he dejado a atender a ningún medio. Se trata de defender la verdad".. Aclaró que