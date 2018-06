Scioli lamentó que el Gobierno nacional haya optado "por la agenda del ajuste"

El diputado y ex candidato presidencial del peronismo Daniel Scioli lamentó hoy que el Gobierno haya optado por la "agenda del ajuste" en vez de la del desarrollo para solucionar los problemas de la Argentina.Así analizó el legislador peronista el anuncio oficial sobre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un crédito de 50.000 millones de dólares para blindar el frente externo del país por los próximos tres años."Es un momento oportuno para reflexionar sobre el rumbo de la Argentina y tratar de influir positivamente para revertir esta situación", dijo el ex gobernador bonaerense al ingresar al congreso partidario en el club Ferro Carril Oeste.Scioli consideró que el Gobierno debería rever sus políticas para que "el esfuerzo se ponga en el crecimiento, en el motor de desarrollo de una economía que es el consumo y el salario"."Yo había advertido en su momento (2015) que aquí había dos caminos para enfrentar los problemas que tenía el país: uno era esta agenda de ajuste que estamos viviendo y la otra era la agenda del desarrollo", señaló.Según el ex candidato presidencial, esa "agenda del desarrollo" tenía que ver con avanzar en una segunda etapa de la reindustrialización del país con un sistema financiero integrado al mundo de la producción y el trabajo y no a la especulación."Pero hoy tenemos este presente y el peronismo tiene la responsabilidad de aportar sus ideas y experiencias, que tienen que ver fundamentalmente con la justicia social y la distribución del ingreso", consideró.Dijo que el peronismo debe mostrarse como alternativa para "revertir la transferencia de ingresos que hubo hacia sectores económicos concentrados y volver a encontrar un equilibrio en la organización económica y social del país".