Proponen crear un Juzgado de Primera Instancia en María Grande

De aprobarse el proyecto, este juzgado tendría competencia "en materia civil, comercial, laboral y de familia, esta última sin perjuicio de mantener la competencia en la materia del Juzgado de Paz con asiento en la localidad (María Grande), a opción del demandante, hasta nueva disposición del Superior Tribunal de Justicia".



Según los diputados Diego Lara, Rubén Vázquez y Gustavo Zavallo, autores de la iniciativa, la creación de esta dependencia aportaría a generar una mayor facilidad de acceso a la justicia hacia dentro de una de las regiones más pobladas de Entre Ríos, sin la necesidad de incurrir en gastos que generen "una ecuación deficitaria en la planificación presupuestaria".



En este sentido, el texto prevé la contratación de un personal compuesto por un psicólogo y dos trabajadores sociales, a fin de que asistan y trabajen de acuerdo a lo dispuesto por el juez de Primera Instancia.



Descentralizado y con atención de género

Aunque aclarando que "el Poder Judicial de Entre Ríos presenta una nota inédita respecto de otros poderes judiciales de las provincias argentinas", porque "posee organismos judiciales cada 70 kilómetros", uno de los principales fundamentos esgrimidos por los autores del proyecto es "la necesidad de una incipiente descentralización hacia adentro del departamento".



"Tal descentralización no resulta antojadiza, sino que se proyecta hacia la localidad que se ubica en el centro departamental, a una distancia equidistante del resto de las localidades que lo integran", acota el texto.



El otro fundamento destacado por los legisladores, para justificar su propuesta, es el de "garantizar la presencia en el territorio" para atender aquellos casos relacionados a "la competencia de Familia y de Violencia de Género".



"Tendiendo el Poder Judicial hacia la especialización y buscando concentrar en este organismo que por ley se propone los fueros de Familia, Civil y Laboral, la demanda en gran parte de la jurisdicción se funda y sustenta en la actividad conjunta de las comunas, los municipios y sus áreas en materia de violencia familiar y violencia de género, que actualmente tramitan los Juzgados de Paz", sostiene el proyecto al respecto.



No realizará tareas penales

Finalmente, el proyecto de ley establece que, de concretarse la creación de un Juzgado de Primera Instancia en María Grande, este no realizará aquellas tareas específicas a la materia penal.



"Pensar en asignar a este organismo competencia penal, es asumir a priori la necesidad de crear una Fiscalía y una Defensora Auxiliar como mínimo, sin poder garantizar, aun así, el éxito del sistema", se explica.



Esto, porque "después de la sanción del nuevo Código Procesal Penal, lo que implicó la transformación del sistema inquisitivo a acusatorio, las estructuras penales funcionan en íntima dependencia con los Ministerios Públicos", a lo que se agrega "la necesidad de contar con tecnología muy específica para audiencias y con una Oficina de Gestión". (Paralelo 32)