ATE reclama un bono compensatorio para municipales de Paraná

El titular de la junta interna de ATE en el Municipio de Paraná, Roberto Alarcón, informó que el pedido se presentó el 17 de mayo pasado. "Pero todavía no hemos tenido una respuesta de parte del Ejecutivo municipal", lamentó.



Se reclama un bono compensatorio de 2500 pesos que se otorgue por única vez. El objetivo es que "se pague antes del aguinaldo, a fin de paliar la situación de los trabajadores municipales, cuyo salario está muy atrasado", remarcó Alarcón en diálogo con esta Agencia.



La nota presentada por ATE Municipal, que está dirigida al intendente Sergio Varisco, dice: "En nombre y representación de la Junta Interna Municipal de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) solicitamos se tome a consideración el pago de un bono compensatorio".



Además explica: "Moviliza el pedido el déficit económico que está sufriendo el empleado municipal de la ciudad de Paraná. Los bajos salarios, el aumento de tarifas, la suba de impuesto, el aumento del boleto de colectivo; como así también el Decreto de aumento del 10 por ciento, que no alcanza a paliar la difícil situación económica que atraviesa el país".



Luego menciona que al no haber aplicado "la cláusula gatillo sobre el salario, plasmado en el acuerdo paritario salarial de 2017, los sueldos municipales han perdido un 10% por ciento aproximadamente en lo que va del año en curso".



"Por lo antes expuesto es que se solicita se otorgue el pago de un bono especial por única vez de 2500 pesos para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores municipales durante los primeros meses del año", finaliza el documento. (APF)