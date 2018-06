Presos quemados en Victoria: "Fue un hecho atroz y alevoso", dijo Bordet

El gobernador, Gustavo Bordet, quitó responsabilidad al Servicio Penitenciario los ocurrido en la cárcel de Victoria, donde murieron cinco presos, producto de del incendio intencional que otros reos provocaron en una celda.



"Es un hecho que lamentamos muchísimo. Nuestras instituciones actuaron rápidamente. Están identificados quienes provocaron esto. Van a ser castigados con todo el peso de la ley que corresponda", señaló el mandatario a Elonce TV.



Resaltó la tarea del Servicio Penitenciario, que "rápidamente intervino, pero la forma en que se cometió fue muy atroz y alevosa. Hay que castigar severamente a los reclusos", dijo y resaltó que "en las imágenes se puede ver que no hay responsabilidad" de los penitenciarios.



No obstante, señaló que "vamos a intervenir para que hechos de este tipo no vuelvan a suceder".



Gestión y misión de la Región Centro



Bordet informó que se reunió hoy con sus funcionarios "para monitorear las obras y cumplir con lo que hemos comprometido en el aspecto". Manifestó que hace para trabajar "en equipo, de manera coordinada entre los ministerios.



Sobre el balance de lo que fue la Misión de la Región Centro en el Sudeste Asiático, refirió que "desde lo institucional nos permite tener un bloque para ampliar el horizonte exportable. Las expectativas con las que fuimos se vieron superadas, lo que nos obliga a seguir trabajando en forma conjunta con el sector privado para generar ingreso de divisas".



Acuerdo con el FMI



Consultado sobre el acuerdo entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el mandatario opinó que "el financiamiento externo no es bueno ni malo, el tema son las condiciones para acceder al mismo. Si la tasa es razonable es bueno, pero si las metas que impone implican restricciones presupuestarias y restricciones de partidas habría que analizar el efecto que tiene sobre los sectores más vulnerables. El camino no es recortar salarios o jubilaciones", enfatizó.



E insistió en declaraciones a este medio: "Hay que ver las condiciones para determinar a donde va a estar apuntado el ajuste fiscal. Queremos ser partícipes".



Versiones sobre candidatura



Consultado acerca de una versión periodística que lo mencionaba como posible candidato a vicepresidente en una fórmula de Cambiemos, expresó: "No tiene pie ni cabeza. Me deja totalmente sorprendido".



Vinculaciones municipales con el narcotráfico



Bordet también se refirió al procesamiento del intendente de Paraná, Sergio Varisco, como así también a la detención del concejal Pablo Hernández y la funcionaria Griselda Bordeira.

"Nos preocupa mucho cuando se establecen vínculos entra el narcotráfico y el poder político. Brego para que se esclarezca cuanto antes para el bien de todos, porque no queremos parecernos a una narco Estado ni mucho menos. Es importante que esto pueda tener una rápida resolución, más allá del color político", expresó. Elonce.com